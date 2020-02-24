Масленица 2020: как праздновать и что необходимо делать с 24 февраля по 1 марта

Немногие знают, что встречать весну подобным образом стали еще в языческие времена. Этот праздник перевоплотился в православном календаре в Сыропустную седмицу, которая предшествует началу Великого поста, только с приходом христианства.

Масленицы было принято начинать с Мясопустной седмицы. Тогда вспоминали ушедших из жизни родственников и на кладбище приносили блины.

Масленичную неделю принято делить на 2 части: узкая — с понедельника по среду; широкая — с четверга до воскресенья.

Что необходимо делать с 24 февраля по 1 марта?

Понедельник, встреча

В этот день невестке было принято отправляться к своей матери. Вместе они старались приготовить праздничный стол. В понедельник начиналась активная подготовка к массовым гуляньям. Люди пекли блины, делали чучело Масленицы и достраивали снежные городки.

Вторник, смотрины

В истории Масленицы этот день был связан с брачными ритуалами, в частности со смотринами. В период Великого поста запрещено было справлять свадьбу, поэтому найти вторую половинку многие стремились на Масленичной неделе до наступления поста.

Народные гулянья начинались именно со вторника. На улице можно было встретить выступающий театр, люди устраивали катания на тройках и другие забавы.

Масленичная среда

В этот день было принято приходить к теще «на блины». В среду дом наполнялся гостями. Чтобы в будущем человеку сопутствовала удача, в этот день было принято наесться до отвала.

Если дети начинали кататься с горок с понедельника, то взрослые к ним присоединялись со среды или четверга. Важно было обязательно хотя бы раз скатиться с горы на Масленичной неделе.

Согласно поверью, такой ритуал увеличивал шансы на плодовитость почвы и богатый урожай.

Четверг, широкая Масленица

В этот день приходило время для широкой Масленицы. В четверг люди катались на лошадях, молодые люди соревновались в кулачных боях и других соревнованиях. Главным занятием дня были прыжки через костер и взятие штурмом снежного городка.

Пятница

В народе этот день называли «тещиными вечерками». В пятницу теща отправлялась к своему зятю, который должен был проявить уважение и гостеприимство по отношению к матери жены и ее родственникам.

Суббота, посиделки

В предпоследний день Масленичной недели молодые девушки и парни развлекались на полную.

С приходом вечера начинались «золовкины посиделки». Молодая жена приглашала к себе домой сестер мужа и других его родственников. Такой вечер сулил благополучие дому.

Воскресенье, прощание с Масленицей

Провожая Масленицу, в этот день люди жгли чучела. Таким образом наши предки прощались с зимой и встречали обновление жизненных сил природы.

Фото: Pixabay