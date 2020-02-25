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Жителю Беларуси на 3 года запретили въезжать в Украину за курение на границе. Но потом передумали
Источник материала: Партизан
Гражданину Беларуси ввели запрет на въезд на территорию Украины за курение на территории пограничного пункта пропуска «Доманово» Волынской области.
Об этом сообщает
Отмечается, что белорус (фамилия которого не называется) был наказан штрафом в размере 119 гривен (11 белорусских рублей в эквиваленте) за курение в пункте пропуска.
Однако через день после этого, при повторном въезде в Украину, он узнал, что за такое правонарушение ему запретили посещать Украину на три года, и обжаловал это в суде.
В свою очередь, Волынский окружной административный суд посчитал, что запрет на въезд за такое правонарушение «является чрезмерной и необоснованной в демократическом обществе».
Таким образом, суд признал незаконным решение Луцкого пограничного отряда о запрете белорусу въезда в Украину и обязал пограничников его аннулировать.
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Гражданину Беларуси ввели запрет на въезд на территорию Украины за курение на территории пограничного пункта пропуска «Доманово» Волынской области.
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