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Жителю Беларуси на 3 года запретили въезжать в Украину за курение на границе. Но потом передумали

25.02.2020 10:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гражданину Беларуси ввели запрет на въезд на территорию Украины за курение на территории пограничного пункта пропуска «Доманово» Волынской области.

Об этом сообщает «Радио Свобода» ссылаясь на источники в администрации Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что белорус (фамилия которого не называется) был наказан штрафом в размере 119 гривен (11 белорусских рублей в эквиваленте) за курение в пункте пропуска.

Однако через день после этого, при повторном въезде в Украину, он узнал, что за такое правонарушение ему запретили посещать Украину на три года, и обжаловал это в суде.

В свою очередь, Волынский окружной административный суд посчитал, что запрет на въезд за такое правонарушение «является чрезмерной и необоснованной в демократическом обществе».

Таким образом, суд признал незаконным решение Луцкого пограничного отряда о запрете белорусу въезда в Украину и обязал пограничников его аннулировать.
 
 
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Гражданину Беларуси ввели запрет на въезд на территорию Украины за курение на территории пограничного пункта пропуска «Доманово» Волынской области.
 
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