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Новый антирекорд области. В Лунинецком районе остановили бесправника на Audi с 5,4 промилле
Источник материала: Tut.by
В Лунинецком районе сотрудники ГАИ остановили Audi, которым управлял бесправник с 5,4 промилле, сообщает
23 февраля около 20.30 возле деревни Велута инспекторы обратили внимание на Audi 80, который ехал по дороге, виляя из стороны в сторону.
Водитель остановился по требованию сотрудников ГАИ. По внешним признакам, он был пьян. 43-летнего мужчину отвезли на освидетельствование, которое показало 5,4 промилле в выдыхаемом воздухе.
Напомним, предыдущий алкогольный антирекорд области восемь месяцев удерживал
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Житель Лунинецкого района алкогольный антирекорд Брестской области, который держался восемь месяцев.
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