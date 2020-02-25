Новый антирекорд области. В Лунинецком районе остановили бесправника на Audi с 5,4 промилле

Источник материала: Tut.by

В Лунинецком районе сотрудники ГАИ остановили Audi, которым управлял бесправник с 5,4 промилле, сообщает областная ГАИ .



Фото: УГАИ

23 февраля около 20.30 возле деревни Велута инспекторы обратили внимание на Audi 80, который ехал по дороге, виляя из стороны в сторону.

Водитель остановился по требованию сотрудников ГАИ. По внешним признакам, он был пьян. 43-летнего мужчину отвезли на освидетельствование, которое показало 5,4 промилле в выдыхаемом воздухе.

Напомним, предыдущий алкогольный антирекорд области восемь месяцев удерживал мотоциклист из Столинского района , который ехал с 4,8 промилле. До него верхнюю строчку антирейтинга занимали брестчанин — 4,36 промилле , таксист из Барановичей — 4,35 промилле, брестчанин с 3,97 промилле и тракторист из Кобрина с 3,3 промилле.