ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинка рассказала о самостреле во время гонки в Раубичах

27.02.2020 11:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Украинские биатлонисты продолжают делиться эмоциями после своих выступлений на чемпионате Европы в Раубичах. Вслед за Артемом Прима, пожаловавшимся на состояние трассы, о своих впечатлениях ресурсу biathlon.com.ua рассказала серебряная призерка чемпионата Алена Пидгрушная.


Призеры суперспринта. Елена — справа. Фото: biathlonworld.com

— Я довольно неплохо себя чувствовала и, по сути, с первого круга, буквально с первых метров обходила девушек. Сервис у нас просто сделал чудо! При таком снеге, при таком покрытии, грязи, лыжи просто классно работали! Поэтому можно было соревноваться, и я себя нормально чувствовала, поэтому обходила-обходила, по сути, на каждом подъеме я кого-то обгоняла. На финише фактически та же история вышла.

Ошибка была у меня на второй стрельбе лежа. Пока укладывалась, забиралась на коврик, у меня вышел самострел, то есть я первым выстрелом еще не успела прицелиться, а просто сорвала пальцем спусковой крючок.

Почему-то последние несколько дней после всего этого стресса, чемпионата мира, еду на пристрелку, доезжаю до коврика и понимаю, что я винтовку забыла. Просто голова уже отключилась, просто нужно на несколько дней отвлечься, отдохнуть, возможно, домой съездить на пару дней. Стоит отдохнуть просто, ведь много было стресса, много волнений, ответственности, переживания для меня.

Просто бегу и думаю: «Может, медаль, и, возможно, меня домой отпустят?» Возможно, это также добавило сил всё же побороться. Ну и, опять же, очень рад, когда Украина получает медали. Очень радовались за Дмитрия Пидручного — как раз он финишировал, а мы уже готовились к старту и все кричали командой. Позже я поехала бороться за подиум, думаю: классно, снова в Украине еще одна медаль, — рассказала Алена.

Напомним, золото в той гонке выиграла россиянка Евгения Павлова, которая не допустила ни одного промаха, бронзу — француженка Хло Шевалье.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: не стоит удивляться курсу в 2,5-3 рубля за доллар, складывается идеальный шторм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика