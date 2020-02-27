Украинка рассказала о самостреле во время гонки в Раубичах

Источник материала: Tut.by

Украинские биатлонисты продолжают делиться эмоциями после своих выступлений на чемпионате Европы в Раубичах. Вслед за Артемом Прима, пожаловавшимся на состояние трассы , о своих впечатлениях ресурсу biathlon.com.ua рассказала серебряная призерка чемпионата Алена Пидгрушная.



Призеры суперспринта. Елена — справа. Фото: biathlonworld.com

— Я довольно неплохо себя чувствовала и, по сути, с первого круга, буквально с первых метров обходила девушек. Сервис у нас просто сделал чудо! При таком снеге, при таком покрытии, грязи, лыжи просто классно работали! Поэтому можно было соревноваться, и я себя нормально чувствовала, поэтому обходила-обходила, по сути, на каждом подъеме я кого-то обгоняла. На финише фактически та же история вышла.

Ошибка была у меня на второй стрельбе лежа. Пока укладывалась, забиралась на коврик, у меня вышел самострел, то есть я первым выстрелом еще не успела прицелиться, а просто сорвала пальцем спусковой крючок.

Почему-то последние несколько дней после всего этого стресса, чемпионата мира, еду на пристрелку, доезжаю до коврика и понимаю, что я винтовку забыла. Просто голова уже отключилась, просто нужно на несколько дней отвлечься, отдохнуть, возможно, домой съездить на пару дней. Стоит отдохнуть просто, ведь много было стресса, много волнений, ответственности, переживания для меня.

Просто бегу и думаю: «Может, медаль, и, возможно, меня домой отпустят?» Возможно, это также добавило сил всё же побороться. Ну и, опять же, очень рад, когда Украина получает медали. Очень радовались за Дмитрия Пидручного — как раз он финишировал, а мы уже готовились к старту и все кричали командой. Позже я поехала бороться за подиум, думаю: классно, снова в Украине еще одна медаль, — рассказала Алена.

Напомним, золото в той гонке выиграла россиянка Евгения Павлова, которая не допустила ни одного промаха, бронзу — француженка Хло Шевалье.