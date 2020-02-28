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В Бресте состоялся третий круглый стол организованный по инициативе ОО «Экодом»
28.02.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
27 февраля 2020 года на базе
Представители местных органов власти, проектной организации ООО «НПФ «Экология», Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и ООО «АйПауэр» во время встречи обсудили формы и способы участия общественности в принятии экологически значимых решений, рассмотрели вопросы действующего законодательства по проведению ОВОС и общественной экологической экспертизы, а также проанализировали процесс их проведения на примере аккумуляторного завода ООО «АйПауэр».
Сергей Магонов, представитель ОО «Экодом» отметил, что активность граждан в обсуждении отчетов об ОВОС достаточно низкая в целом по стране. По его мнению, необходимо более эффективно использовать все средства информирования общественности о проводимых обсуждениях и возможности участия в них, чтобы обеспечить учет мнения общественности при принятии решений, а самой общественности - активно принимать участие в обсуждениях. В качестве положительного опыта Сергей Магонов привел пример информирования общественности ООО «АйПауэр» о проведении общественной экологической экспертизы в декабре 2019 – январе 2020 года.
По налаживанию диалога ООО «АйПауэр» с общественностью участниками встречи были озвучены следующие предложения:
Андрей Егоров, член Совета Экологического товарищества «Зелёная сеть» отметил, что практика проведения круглых столов по вовлечению общественности в обсуждение экологически значимых решений является положительной и ее необходимо продолжить. В тоже время он подчеркнул, что мнение активных противников аккумуляторного завода является крайне важным в формировании диалога. Они не принимали участие в работе круглого стола. По его мнению, участие активных противников в обсуждении позволит выработать конкретные пути по выходу из конфликтной ситуации.
На 12 марта 2020 года запланирован 4-ый круглый стол по теме
«Мониторинг воздействия предприятия на окружающую среду. Формы и методы участия общественности в мониторинге»
Напомним, что ранее общественным объединением «Экодом» были направлены письма в адрес Брестского городского исполнительного комитета и ООО «АйПауэр» с рекомендациями по повышению эффективности взаимодействия с общественностью. В числе мер по налаживанию диалога было предложено также организовать сбор вопросов и мнений, имеющих отношение к планируемой деятельности ООО «АйПауэр» и провести комплексные консультации с общественностью.
7 февраля на базе администрации СЭЗ «Брест» состоялся координационный круглый стол по организации дальнейшего диалога с общественностью. В организационном собрании приняли участие стороны, обеспечивавшие взаимодействие с общественностью на протяжении всего периода строительства аккумуляторного завода: представители государственно-общественной группы экологического контроля, администрации СЭЗ «Брест», Брестского городского, районного и областного исполнительных комитетов, ООО «АйПауэр», а также представитель ОО «Экодом».
Участниками встречи был определен механизм сбора вопросов от общественности о планируемой хозяйственной деятельности ООО «АйПауэр», обсуждена тематика круглых столов и, в соответствии с ней, профиль экспертов, а также способы вовлечения широкой общественности в дискуссию и информирование о результатах обсуждения.
20 февраля 2020 года в ГУ «Администрация СЭЗ «Брест» состоялся круглый стол на тему «Анализ воздействия аккумуляторного производства на окружающую среду и человека». Эксперты из России и Беларуси обсудили отчет по оценке воздействия аккумуляторного завода на окружающую среду и человека. По результатам исследования проект аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» (с объемом выбросов по свинцу 29 кг/год), имеет пятикратный запас по безопасности для здоровья населения.
Приглашенные эксперты круглого стола:
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27 февраля 2020 года на базе СЭЗ «Брест» состоялся круглый стол «Формы и способы участия общественности в принятии экологически значимых решений». Организатором...
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