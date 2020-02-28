В Бресте состоялся третий круглый стол организованный по инициативе ОО «Экодом»

Источник материала: Виртуальный Брест

27 февраля 2020 года на базе СЭЗ «Брест» состоялся круглый стол «Формы и способы участия общественности в принятии экологически значимых решений». Организатором встречи выступило общественное объединение «Экодом», модератором — Андрей Егоров, член Совета Экологического товарищества «Зелёная сеть».





Представители местных органов власти, проектной организации ООО «НПФ «Экология», Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и ООО «АйПауэр» во время встречи обсудили формы и способы участия общественности в принятии экологически значимых решений, рассмотрели вопросы действующего законодательства по проведению ОВОС и общественной экологической экспертизы, а также проанализировали процесс их проведения на примере аккумуляторного завода ООО «АйПауэр».

Сергей Магонов, представитель ОО «Экодом» отметил, что активность граждан в обсуждении отчетов об ОВОС достаточно низкая в целом по стране. По его мнению, необходимо более эффективно использовать все средства информирования общественности о проводимых обсуждениях и возможности участия в них, чтобы обеспечить учет мнения общественности при принятии решений, а самой общественности - активно принимать участие в обсуждениях. В качестве положительного опыта Сергей Магонов привел пример информирования общественности ООО «АйПауэр» о проведении общественной экологической экспертизы в декабре 2019 – январе 2020 года.





По налаживанию диалога ООО «АйПауэр» с общественностью участниками встречи были озвучены следующие предложения:

организовать постпроектный контроль и мониторинг экологической ситуации с обязательным участием общественности;

рекомендовать провести независимый экологический аудит признанным международным лидером в этой области ERM ( https://www.erm.com/ );

); опубликовать резюме нетехнического характера, доступного для общественности, об оборудовании, установленном на ООО «АйПауэр», планируемом объеме выбросов;

провести сравнение проектных решений и изменений объемов выбросов, по проекту поданном на государственную экологическую экспертизу, до корректировок и после.

Андрей Егоров, член Совета Экологического товарищества «Зелёная сеть» отметил, что практика проведения круглых столов по вовлечению общественности в обсуждение экологически значимых решений является положительной и ее необходимо продолжить. В тоже время он подчеркнул, что мнение активных противников аккумуляторного завода является крайне важным в формировании диалога. Они не принимали участие в работе круглого стола. По его мнению, участие активных противников в обсуждении позволит выработать конкретные пути по выходу из конфликтной ситуации.

На 12 марта 2020 года запланирован 4-ый круглый стол по теме

«Мониторинг воздействия предприятия на окружающую среду. Формы и методы участия общественности в мониторинге»





Напомним, что ранее общественным объединением «Экодом» были направлены письма в адрес Брестского городского исполнительного комитета и ООО «АйПауэр» с рекомендациями по повышению эффективности взаимодействия с общественностью. В числе мер по налаживанию диалога было предложено также организовать сбор вопросов и мнений, имеющих отношение к планируемой деятельности ООО «АйПауэр» и провести комплексные консультации с общественностью.

7 февраля на базе администрации СЭЗ «Брест» состоялся координационный круглый стол по организации дальнейшего диалога с общественностью. В организационном собрании приняли участие стороны, обеспечивавшие взаимодействие с общественностью на протяжении всего периода строительства аккумуляторного завода: представители государственно-общественной группы экологического контроля, администрации СЭЗ «Брест», Брестского городского, районного и областного исполнительных комитетов, ООО «АйПауэр», а также представитель ОО «Экодом».

Участниками встречи был определен механизм сбора вопросов от общественности о планируемой хозяйственной деятельности ООО «АйПауэр», обсуждена тематика круглых столов и, в соответствии с ней, профиль экспертов, а также способы вовлечения широкой общественности в дискуссию и информирование о результатах обсуждения.

20 февраля 2020 года в ГУ «Администрация СЭЗ «Брест» состоялся круглый стол на тему «Анализ воздействия аккумуляторного производства на окружающую среду и человека». Эксперты из России и Беларуси обсудили отчет по оценке воздействия аккумуляторного завода на окружающую среду и человека. По результатам исследования проект аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» (с объемом выбросов по свинцу 29 кг/год), имеет пятикратный запас по безопасности для здоровья населения.

Приглашенные эксперты круглого стола:

Егоров Андрей Геннадьевич, член Совета Экологического товарищества «Зелёная сеть». Модератор. Магонов Сергей, юрист ОО «Экодом» Шпак Оксана Леонидовна, управляющий делами Тельминского сельисполкома Масловский Игорь Владимирович, председатель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Демченко Дмитрий Викторович, представитель СЭЗ «Брест» Маслобоев Михаил Валентинович, заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, член государственно-общественной группы экологического контроля Кляцко Владимир Анатольевич, заместитель главного санитарного врача Брестской области, член государственно-общественной группы экологического контроля Левкович Вадим Николаевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского областного исполнительного комитета, секретарь группы экологического контроля Сабитова Елена Ивановна, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского районного исполнительного комитета Рынкевич Павел Сергеевич, главный специалист отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юнкевич Александр Александрович, менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды Группы компаний 1AK-GROUP Гуриков Дмитрий Алексеевич, главный инженер ООО «НПФ «Экология» Дубновицкий Сергей Сергеевич, главный инженер ООО «АйПауэр»