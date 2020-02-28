ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К обороне готовы: прошли испытания первой белорусской ракеты

28.02.2020 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вот только вопрос - от кого собираемся защищаться? Украина на наши земли никогда не претендовала, а сейчас им бы со своими разобраться. Соседи из НАТО тоже думают исключительно о защите своих границ. Остается Россия...

К обороне готовы: прошли испытания первой белорусской ракеты
На этой неделе прошли испытания новинки отечественного военпрома – белорусской ракеты. Уникальное изделие значительно увеличит обороноспособность страны. 

Характеристики нового оружия многократно повышают эффективность зенитно-ракетного комплекса «БУК МБ-2» тоже отечественной модернизации. За ходом испытаний следил корреспондент СТВ Григорий Азарёнок.

На днях прошли летные испытания нового детища госвоенпрома – зенитной управляемой ракеты. Тесты проводили на территории бывшего авиаполигона на стыке Гомельской и Брестской областей.

Что это за изделие? Характеристики заложены уникальные. Дальность – 70 километров. Ракета оснащена активной головкой самонаведения. Она маневренная и выдерживает большие перегрузки. 

Способна поражать огромное количество воздушных целей – от тяжелых самолетов, в том числе с технологией «стелс», до небольших дронов и беспилотников. К слову, испытывали не только ракету. Это целый комплекс.

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

В ходе летных испытаний также использовалась и твердотельная радиолокационная станция, которая тоже входит в состав комплекса, тоже создана этим же предприятием. Показала прекрасные результаты.

Характеристики комплекса «Бук»: средние дальности приближаются к комплексам большой дальности, типа С-300 и так далее. Он будет способен на расстоянии около 130 километров обнаруживать воздушные цели.

Тесты проводили в два этапа. На первом проверили воздействие факела на платформу, выполнение управляемого полета и работу системы самоликвидации. На втором – системы захвата и наведения, ракета искала воздушную цель – ею служил беспилотник «Беркут».

Платформой для запуска служит зенитно-ракетный комплекс «Бук МБ-2», тоже отечественной модернизации. Сейчас он оснащен штатной ракетой. Новая значительно повышает его возможности и спектр применения.

Геннадий Кирячок, директор ОКБ ТСП:

Ракета изготовлена с применением композитных материалов. Особая гордость этой ракеты – это активная головка самонаведения, которая позволяет в условиях постановки помех выполнять полностью задачу по перехвату.

Сами испытания – не менее сложный и ответственный экзамен для военных. Были созданы беспрецедентные условия безопасности: определена закрытая зона 35 на 10 километров и высотой 6 километров. Под контроль взяли и воздушное пространство с полным запретом полетов. 

На самой ракете действовала система самоликвидации, да и взлетала она без боевой части. Особая мера: на случай внештатной ситуации дежурили комплексы «Тор-М2» для уничтожения вышедшей из-под контроля цели. Но это не понадобилось. 

Испытания прошли успешно, ракета полностью оправдала надежды конструкторов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот только вопрос - от кого собираемся защищаться? Украина на наши земли никогда не претендовала, а сейчас им бы со своими разобраться. Соседи из НАТО тоже думают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зачем на берёзу кидали лён? Традиции празднования Масленицы в Любанском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика