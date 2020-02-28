К обороне готовы: прошли испытания первой белорусской ракеты

На этой неделе прошли испытания новинки отечественного военпрома – белорусской ракеты. Уникальное изделие значительно увеличит обороноспособность страны.





СТВ Григорий Азарёнок. Характеристики нового оружия многократно повышают эффективность зенитно-ракетного комплекса «БУК МБ-2» тоже отечественной модернизации. За ходом испытаний следил корреспондентГригорий Азарёнок.





На днях прошли летные испытания нового детища госвоенпрома – зенитной управляемой ракеты. Тесты проводили на территории бывшего авиаполигона на стыке Гомельской и Брестской областей.





Что это за изделие? Характеристики заложены уникальные. Дальность – 70 километров. Ракета оснащена активной головкой самонаведения. Она маневренная и выдерживает большие перегрузки.





Способна поражать огромное количество воздушных целей – от тяжелых самолетов, в том числе с технологией «стелс», до небольших дронов и беспилотников. К слову, испытывали не только ракету. Это целый комплекс.





Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:





В ходе летных испытаний также использовалась и твердотельная радиолокационная станция, которая тоже входит в состав комплекса, тоже создана этим же предприятием. Показала прекрасные результаты.





Характеристики комплекса «Бук»: средние дальности приближаются к комплексам большой дальности, типа С-300 и так далее. Он будет способен на расстоянии около 130 километров обнаруживать воздушные цели.





Тесты проводили в два этапа. На первом проверили воздействие факела на платформу, выполнение управляемого полета и работу системы самоликвидации. На втором – системы захвата и наведения, ракета искала воздушную цель – ею служил беспилотник «Беркут».





Платформой для запуска служит зенитно-ракетный комплекс «Бук МБ-2», тоже отечественной модернизации. Сейчас он оснащен штатной ракетой. Новая значительно повышает его возможности и спектр применения.





Геннадий Кирячок, директор ОКБ ТСП:





Ракета изготовлена с применением композитных материалов. Особая гордость этой ракеты – это активная головка самонаведения, которая позволяет в условиях постановки помех выполнять полностью задачу по перехвату.





Сами испытания – не менее сложный и ответственный экзамен для военных. Были созданы беспрецедентные условия безопасности: определена закрытая зона 35 на 10 километров и высотой 6 километров. Под контроль взяли и воздушное пространство с полным запретом полетов.





На самой ракете действовала система самоликвидации, да и взлетала она без боевой части. Особая мера: на случай внештатной ситуации дежурили комплексы «Тор-М2» для уничтожения вышедшей из-под контроля цели. Но это не понадобилось.





Испытания прошли успешно, ракета полностью оправдала надежды конструкторов.







