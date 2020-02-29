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Лукашенко подчеркнул значимость профсоюзных организаций в жизни общества

29.02.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Лукашенко подчеркнул значимость профсоюзных организаций в жизни общества

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси подчеркнул значимость организации в жизни общества.

«Я всегда отводил вам особую роль», — сказал глава государства. Он обратил внимание, что работа с людьми, в трудовых коллективах никогда не была простой. «А с учетом всех экономических и общественных вызовов — тем более. Она требует умения понимать людей, договариваться, анализировать и действовать на перспективу», — заметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул: в Беларуси основой гражданского общества являются Советы депутатов, профсоюзы, общественные ветеранская, женская и молодежная организации, а также «Белая Русь». «Вот она, основа, и там представлены все», — отметил Президент.

Глава государства также коснулся участия профсоюзов в прошедших парламентских выборах. Он обратил внимание на то, что в составе парламента представлен срез нашего общества, в том числе все поколения.

Александр Лукашенко поблагодарил профсоюзы за поддержку и участие в важных государственных инициативах, в том числе в мероприятиях к Году малой родины, 75-летию Великой Победы. «Помните, что нынешняя Беларусь — это живой памятник той войне», — заметил он.

В своем выступлении Президент отметил значимость того, что профсоюзы работают спокойно, без шумихи и привлечения особого внимания. «Все это не ради пиара, а ради благородной цели», — отметил белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул: деятельность профсоюзов отражает эволюционный путь профсоюзного движения. Более века назад оно зародилось как единственная опора трудящихся в защите их прав.

«Федерация сегодня — мощная структура, которая не только проявляет заботу о человеке на производстве, но и решает задачи глобального масштаба, в том числе политические, — продолжил Президент. — Начиная от восстановления исторической памяти о наших предках, воспитания подрастающих поколений в духе преемственности традиционных ценностей, заботы о культуре, досуге и здоровье нации и заканчивая формированием гражданской позиции народа».

 
По материалам БелТА

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси подчеркнул значимость организации в жизни общества. «Я всегда отводил...
 
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