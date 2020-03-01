Листая подшивки «Полесской правды»: история Пинщины год за годом. 1951 год

Источник материала: Полесская правда



15 января коллектив ар­тели «Красный металлист» пустил в эксплуатацию усо­вершенствованную вагранку. Ее сооружение велось по расчетам и чертежам масте­ра Малевича. Ввод в дей­ствие новой вагранки напо­ловину сократил время плав­ки металла, позволил пред­приятию намного увеличить выпуск чугунного литья.

1 марта в колхозы обла­сти завезено более 400 пле­менных производителей. Жи­вотноводческие фермы не­прерывно пополняются вы­сокопродуктивным скотом.

6 марта на Пинской спи­чечной фабрике состоялся всесоюзный семинар инже­неров и химиков спичечных предприятий страны по изу­чению опыта работы на за­менителе дорогостоящего мездрового клея — лигносульфона. Лигносульфон успешно внедрила в произ­водство главный химик Пин­ской спичечной фабрики Раиса Марковна Гуревич.

20 июля в сельскохозяй­ственной артели имени Ки­рова Логишинского района открылась библиотека. 16 колхозных библиотек созда­но на Пинщине в 1951 году. В их общем книжном фонде насчитывается около 10 ты­сяч томов.

1 сентября 368 детей трудящихся районного цен­тра Молотковичи и окрест­ных деревень сели за парты в новом здании средней школы. Всего за первые во­семь месяцев 1951 года в области было построено 32 учебных корпуса.

12 сентября 60 колхоз­ников области утверждены кандидатами в участники Всесоюзной сельскохозяй­ственной выставки.

20 сентября Пинский химлеспромхоз выполнил годовой план по всем пока­зателям. Ему в третьем квартале Министерством лесной и бумажной промышленности и ВЦСПС присуж­дена вторая всесоюзная премия.

11 декабря состоялся выпуск в Пинской школе ме­ханизации сельского хозяй­ства. Школа выпустила 400 трактористов, комбайнеров и шоферов. 23 девушки по­лучили свидетельства трак­тористов 2-го класса дизель­ных тракторов. В прошед­шем году в области 18 жен­щин-механизаторов с успе­хом водили стальные маши­ны по колхозным полям. Но­вое пополнение, направлен­ное на работу в машинно-тракторные станции, будет обслуживать тракторы но­вейшей марки «ДТ-54».

Продолжение…