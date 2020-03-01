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Листая подшивки «Полесской правды»: история Пинщины год за годом. 1951 год
01.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
1 марта в колхозы области завезено более 400 племенных производителей. Животноводческие фермы непрерывно пополняются высокопродуктивным скотом.
6 марта на Пинской спичечной фабрике состоялся всесоюзный семинар инженеров и химиков спичечных предприятий страны по изучению опыта работы на заменителе дорогостоящего мездрового клея — лигносульфона. Лигносульфон успешно внедрила в производство главный химик Пинской спичечной фабрики Раиса Марковна Гуревич.
20 июля в сельскохозяйственной артели имени Кирова Логишинского района открылась библиотека. 16 колхозных библиотек создано на Пинщине в 1951 году. В их общем книжном фонде насчитывается около 10 тысяч томов.
1 сентября 368 детей трудящихся районного центра Молотковичи и окрестных деревень сели за парты в новом здании средней школы. Всего за первые восемь месяцев 1951 года в области было построено 32 учебных корпуса.
12 сентября 60 колхозников области утверждены кандидатами в участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
20 сентября Пинский химлеспромхоз выполнил годовой план по всем показателям. Ему в третьем квартале Министерством лесной и бумажной промышленности и ВЦСПС присуждена вторая всесоюзная премия.
11 декабря состоялся выпуск в Пинской школе механизации сельского хозяйства. Школа выпустила 400 трактористов, комбайнеров и шоферов. 23 девушки получили свидетельства трактористов 2-го класса дизельных тракторов. В прошедшем году в области 18 женщин-механизаторов с успехом водили стальные машины по колхозным полям. Новое пополнение, направленное на работу в машинно-тракторные станции, будет обслуживать тракторы новейшей марки «ДТ-54».
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