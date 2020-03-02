«Беллегпром» предлагает убрать магазины секонд-хенда из крупных городов

Источник материала: Виртуальный Брест

«Беллегпром» настаивает на регулировании деятельности магазинов секонд-хенда. Об этом в программе «Неделя» на телеканале СТВ заявила председатель концерна Татьяна Лугина.

Татьяна Лугина. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

По ее словам, в 2019 году было завезено товара по категории «секонд-хенд» на 78 миллионов долларов.

— Закрывать — не закрывать — мы свои предложения говорили и будем говорить. Но некое регулирование данного вида торговли мы все равно предлагали и будем предлагать. Возможно, если не закрытие, то по крайней мере вынос его из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц. Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежду, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали, — пояснила Татьяна Лугина.

Она также рассказала, что «Беллегпром» планирует открыть в этом году семь мультибрендовых магазинов made in Belarus.

— Все упирается в денежные средства, как обычно. Но все равно мы двигаемся. У нас задача — 7 магазинов открыть до конца года по стране, — рассказала председатель концерна.

Ранее Татьяна Лугина в интервью TUT.BY выразила мнение, что Беларусь не может превратиться в мусорку для б/у одежды. Она отметила, что «выбирать, конечно же, покупателю, носить ли одежду из Европы, которую уже неизвестно кто надевал, вещи из азиатских магазинов сомнительного происхождения или наши».