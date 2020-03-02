В Бресте провели совместное заседание комиссии по делам несовершеннолетних

Источник материала: Виртуальный Брест

Совместное заседание комиссии по делам несовершеннолетних Брестского облисполкома и областного Совета по демографической безопасности состоялось 25 февраля в Бресте. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции.





На заседании присутствовали члены комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома, члены областного Совета по демографической безопасности, представители областных служб, Брестского горисполкома, Брестского райисполкома, администрации Московского и Ленинского районов г.Бреста, заместители председателей горрайисполкомов, курирующие вопросы социальной сферы, начальники управлений (отделов) по образованию горрайсисполкомов, начальники ГАИ ГО-РОВД.

Со вступительным словом ко всем присутствующим обратился заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Брестского облисполкома Александр Каштанюк.

С докладом о профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних выступила старший помощник прокурора Брестской области по контролю за соблюдением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Ирина Страпко. Так, в 2019 году в области погибло 26 детей от внешних причин – это самое большое количество в Республике. По словам Ирины Евгеньевны, и районные, и областные комиссии пол делам несовершеннолетних должны делать все возможное, чтобы предотвратить гибель детей и нормализовать ситуацию. Отдельное внимание заслуживают несчастные случаи на заброшенных территориях. В 2019 году на такой территории в Брестской области погиб один ребенок. Сегодня в области создан паспорт потенциально опасных мест, контроль этих мест осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних.





Ирина Евгеньевна также напомнила о недавних случаях травматизма и смерти детей в семьях, находящихся в социально опасном положении. Помощник прокурора подчеркнула, что все ситуации должны быть проанализированы и разобраны в ближайшее время, для того, чтобы не допустить подобных трагедий снова.

Об обеспечении безопасности в учреждениях образования рассказала заместитель начальника главного управления по образованию Ирина Попова. Как сообщила Ирина Александровна, ситуации, представленные прокуратурой, были разобраны на местах и разосланы дополнительно в отделы образования. Все виновные привлечены к ответственности.





Главное управление по образованию Брестского облисполкома держит на постоянном контроле ситуацию, касающуюся безопасности несовершеннолетних в учреждениях образования. Руководителям учреждений было поручено изучить эффективность пропускных режимов, приняв меры по недопущению проникновения посторонних лиц. Выработанные, в соответствии с рекомендациями органов внутренних дел, единые требования к организации пропускных пунктов в учреждениях образования доведены до управлений и отделов образования горрайполкомов и до руководителей областных учреждений образования. При содействии с территориальными подразделениями органов внутренних дел обеспечена организация мероприятий. В учреждениях образования разработаны пакеты документов по обеспечению безопасности, назначены ответственные должностные лица, определен порядок информирования территориальных подразделений силовых структур и действий при происшествиях. Также проведены и спланированы тренировки по тематике обеспечения безопасности в объектах сферы образования с отработкой действий при грозе совершения и совершении акта противоправных действий. 6 ноября 2019 года по поручению.

Брестского областного исполнительного комитета на объектах сферы образования в период осенних школьных каникул проводилось обучение правилам поведения на дороге, в быту, на водоемах, в транспорте. Работниками учреждений образования совместно со специалистами сектора охраны деятельности посещались семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении. С родителями проводилась разъяснительная работа по устранению рисков в отношении детей. Были организованы родительские лектории по вопросам ответственности за оставление детей без присмотра, за нарушение правил пожарной безопасности, а также по недопущению посещений несовершеннолетними объектов, представляющих опасность для их здоровья и жизни. В учреждениях образования проведена инвентаризация имеющегося спортивного и игрового оборудования, проверена надежность швов и металлических конструкций. Подобные мероприятия были проведены также в период зимних каникул.





О профилактике детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях рассказал заместитель начальника управления ГАИ милиции общественной безопасности УВД Брестского облисполкома Александр Грицко. В области на 1 января 2020 года созданы и функционируют 840 площадок по практическому обучению правилам дорожного движения. В 2019 году госавтоинспекцией проведена информационно-разъяснительная работа с рядом крупномасштабных мероприятий. В средствах массовой информации на постоянной основе проводилась профилактическая работа с гражданами по повышению культуры вождения транспортными средствами и формированию осознанной необходимости соблюдения ПДД и безопасного поведения на дороге. Исходя из актуальности проблем реализовывались акции, рейды, конкурсы, слеты с участием корреспондентов СМИ, представителей общественных объединений, отрядов юных инспекторов дорожного движения и других заинтересованных ведомств и организаций.

В 2019 году в присутствии различных категорий участников дорожного движения организовано и проведено 367 профилактических мероприятий, таких как «Добрая дорога», «Сохрани себе жизни», «Поездка должны быть безопасной» и др. Изготовлено 7 видов полиграфической продукции, направленной на профилактику нарушений дорожного движения. В рамках программы «Добрая дорога» разработано 5 видов билбордов, которые в настоящее время размещены на центральных улицах Бреста, Барановичей и Пинска, а также на автодорогах республиканского и местного значения. Разработано 6 видов аудиороликов, которые транслируются на радиостанциях области, в салонах автобусов и троллейбусов, через радиоузлы крупных торговых центров и в других местах массового пребывания граждан. В июле 2019 года разработан тематический ковер с нанесенными знаками и разметкой для дошкольных учреждений образования. Ковры подарены в детский социальный приют в деревне Ляховичи Ивановского района и ГУО «СШ деревни Большие Мотыкалы».





В дальнейшем планируется распределение тематических ковров в дошкольных учреждениях области. В августе 2019 года разработаны тематические носки с нанесенными дорожными знаками, разметкой и светофорами. Носки на безвозмездной основе подарены несовершеннолетним из неблагополучных и малообеспеченных семей, а также первоклассникам учреждений образований г.Бреста. В сентябре 2019 в ГАИ разработан вид тематических плакатов по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних. 14 октября 2019 года сотрудниками ГАИ совместно с юными инспекторами дорожного движения и корреспондентами СМИ запущен новый проект «Добрая дорога – детям!», в рамках которой проходит автопробег с участием автомобилистов. Автопробеги с тематической программой ПДД посетили учреждения общего среднего образования Каменецкого, Кобринского, Столинского и Малоритского районов. В рамках мероприятий также проводятся тематические викторины, конкурсные программы и агитационно-художественные представления по безопасному поведению на дороге. По окончанию мероприятий все учащиеся получают жилеты повышенной видимости и светоотражающие элементы.

Были обсуждены вопросы передвижения несовершеннолетних, в возрасте до 14 лет, на велосипедах в сельской местности, а также проблема ДТП с их участием.

С докладом о профилактике суицидов среди несовершеннолетних выступил секретарь областного Совета по демографической безопасности, главный специалист отдела лечебно-профилактической помощи населению главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Эдуард Мищук. Так, в 2019 году количество суицидов среди детей подросткового возраста уменьшилось, выросло число выявленных суицидальных попыток, что говорит об эффективности профилактической работы. В структуре лидируют самоповреждения, нанесение резаных ран на предплечье, на втором месте – самоотравление. По словам Эдуарда Ивановича, управлением по здравоохранению проработан протокол по взаимодействию организаций образования, здравоохранения и управления внутренних дел. Необходимо активизировать действующий в настоящее время комплекс мер по профилактике факторов риска суицидальных действий среди несовершеннолетних в Брестской области на 2020 год. Комплекс данных мер будет утверждаться на республиканском уровне в 2021 году.

Как отмечает Эдуард Мищук, профилактика суицидов и парасуицидов тесна связана с вопросом детско-родительских отношений, обстановки в семье. Часто проблема скрыта: за обликом хорошей, обеспеченной, благополучной семьи прячется важная проблема взаимодействия детей и родителей, что приводит к трагическим последствиям. Поэтому работа должна вестись постоянно.

Слова Эдуарда Ивановича подтвердил начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облисполкома Геннадий Войтович. По словам Геннадия Васильевича, суицидальное поведение несовершеннолетних связано с микроклиматом в семье. Поэтому важно качественное и своевременное исполнение мероприятий, разработанных в рамках действия комплекса мер по профилактике факторов риска суицидальных действий среди несовершеннолетних. Проводится работа с неблагополучными семьями. В 2019 году 315 родителей привлекались к административной ответственности за различные нарушения. Такие семьи находятся под особым контролем. Статистика свидетельствует о том, что в ушедшем году количество несовершеннолетних, пострадавших от преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, снизилось на 40-45%.

Главный специалист ГУЗО Брестского облисполкома по детской психиатрии Татьяна Дорош подчеркнула: в профилактике детской смертности и травматизма важно выявление дисфункциональных семей на раннем этапе и проведение коррекционной работы. Из анализа статистических данных по суицидам и парасуицидам за 2019 год известно, что большое количество совершенных, демонстративно-шантажных попыток и законченных суицидов происходили в семьях, где есть дисфункциональные детско-родительские отношения.

В завершении заседания были подведены итоги работы, озвучены поручения и предложения по изменению ситуации, связанной с безопасностью несовершеннолетних, в лучшую сторону.

Татьяна Сильвестрова, главный внештатный специалист ГУЗО

Брестского облисполкома по связи со СМИ и общественностью