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В Бресте провели совместное заседание комиссии по делам несовершеннолетних
02.03.2020 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Совместное заседание комиссии по делам несовершеннолетних Брестского облисполкома и областного Совета по демографической безопасности состоялось 25 февраля в Бресте. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции.
На заседании присутствовали члены комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома, члены областного Совета по демографической безопасности, представители областных служб, Брестского горисполкома, Брестского райисполкома, администрации Московского и Ленинского районов г.Бреста, заместители председателей горрайисполкомов, курирующие вопросы социальной сферы, начальники управлений (отделов) по образованию горрайсисполкомов, начальники
Со вступительным словом ко всем присутствующим обратился заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Брестского облисполкома Александр Каштанюк.
С докладом о профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних выступила старший помощник прокурора Брестской области по контролю за соблюдением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Ирина Страпко. Так, в 2019 году в области погибло 26 детей от внешних причин – это самое большое количество в Республике. По словам Ирины Евгеньевны, и районные, и областные комиссии пол делам несовершеннолетних должны делать все возможное, чтобы предотвратить гибель детей и нормализовать ситуацию. Отдельное внимание заслуживают несчастные случаи на заброшенных территориях. В 2019 году на такой территории в Брестской области погиб один ребенок. Сегодня в области создан паспорт потенциально опасных мест, контроль этих мест осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних.
Ирина Евгеньевна также напомнила о недавних случаях травматизма и смерти детей в семьях, находящихся в социально опасном положении. Помощник прокурора подчеркнула, что все ситуации должны быть проанализированы и разобраны в ближайшее время, для того, чтобы не допустить подобных трагедий снова.
Об обеспечении безопасности в учреждениях образования рассказала заместитель начальника главного управления по образованию Ирина Попова. Как сообщила Ирина Александровна, ситуации, представленные прокуратурой, были разобраны на местах и разосланы дополнительно в отделы образования. Все виновные привлечены к ответственности.
Главное управление по образованию Брестского облисполкома держит на постоянном контроле ситуацию, касающуюся безопасности несовершеннолетних в учреждениях образования. Руководителям учреждений было поручено изучить эффективность пропускных режимов, приняв меры по недопущению проникновения посторонних лиц. Выработанные, в соответствии с рекомендациями органов внутренних дел, единые требования к организации пропускных пунктов в учреждениях образования доведены до управлений и отделов образования горрайполкомов и до руководителей областных учреждений образования. При содействии с территориальными подразделениями органов внутренних дел обеспечена организация мероприятий. В учреждениях образования разработаны пакеты документов по обеспечению безопасности, назначены ответственные должностные лица, определен порядок информирования территориальных подразделений силовых структур и действий при происшествиях. Также проведены и спланированы тренировки по тематике обеспечения безопасности в объектах сферы образования с отработкой действий при грозе совершения и совершении акта противоправных действий. 6 ноября 2019 года по поручению.
Брестского областного исполнительного комитета на объектах сферы образования в период осенних школьных каникул проводилось обучение правилам поведения на дороге, в быту, на водоемах, в транспорте. Работниками учреждений образования совместно со специалистами сектора охраны деятельности посещались семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении. С родителями проводилась разъяснительная работа по устранению рисков в отношении детей. Были организованы родительские лектории по вопросам ответственности за оставление детей без присмотра, за нарушение правил пожарной безопасности, а также по недопущению посещений несовершеннолетними объектов, представляющих опасность для их здоровья и жизни. В учреждениях образования проведена инвентаризация имеющегося спортивного и игрового оборудования, проверена надежность швов и металлических конструкций. Подобные мероприятия были проведены также в период зимних каникул.
О профилактике детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях рассказал заместитель начальника управления ГАИ милиции общественной безопасности УВД Брестского облисполкома Александр Грицко. В области на 1 января 2020 года созданы и функционируют 840 площадок по практическому обучению правилам дорожного движения. В 2019 году госавтоинспекцией проведена информационно-разъяснительная работа с рядом крупномасштабных мероприятий. В средствах массовой информации на постоянной основе проводилась профилактическая работа с гражданами по повышению культуры вождения транспортными средствами и формированию осознанной необходимости соблюдения
В 2019 году в присутствии различных категорий участников дорожного движения организовано и проведено 367 профилактических мероприятий, таких как «Добрая дорога», «Сохрани себе жизни», «Поездка должны быть безопасной» и др. Изготовлено 7 видов полиграфической продукции, направленной на профилактику нарушений дорожного движения. В рамках программы «Добрая дорога» разработано 5 видов билбордов, которые в настоящее время размещены на центральных улицах Бреста, Барановичей и Пинска, а также на автодорогах республиканского и местного значения. Разработано 6 видов аудиороликов, которые транслируются на радиостанциях области, в салонах автобусов и троллейбусов, через радиоузлы крупных торговых центров и в других местах массового пребывания граждан. В июле 2019 года разработан тематический ковер с нанесенными знаками и разметкой для дошкольных учреждений образования. Ковры подарены в детский социальный приют в деревне Ляховичи Ивановского района и ГУО «СШ деревни Большие Мотыкалы».
В дальнейшем планируется распределение тематических ковров в дошкольных учреждениях области. В августе 2019 года разработаны тематические носки с нанесенными дорожными знаками, разметкой и светофорами. Носки на безвозмездной основе подарены несовершеннолетним из неблагополучных и малообеспеченных семей, а также первоклассникам учреждений образований г.Бреста. В сентябре 2019 в ГАИ разработан вид тематических плакатов по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних. 14 октября 2019 года сотрудниками ГАИ совместно с юными инспекторами дорожного движения и корреспондентами СМИ запущен новый проект «Добрая дорога – детям!», в рамках которой проходит автопробег с участием автомобилистов. Автопробеги с тематической программой ПДД посетили учреждения общего среднего образования Каменецкого, Кобринского, Столинского и Малоритского районов. В рамках мероприятий также проводятся тематические викторины, конкурсные программы и агитационно-художественные представления по безопасному поведению на дороге. По окончанию мероприятий все учащиеся получают жилеты повышенной видимости и светоотражающие элементы.
Были обсуждены вопросы передвижения несовершеннолетних, в возрасте до 14 лет, на велосипедах в сельской местности, а также проблема ДТП с их участием.
С докладом о профилактике суицидов среди несовершеннолетних выступил секретарь областного Совета по демографической безопасности, главный специалист отдела лечебно-профилактической помощи населению главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Эдуард Мищук. Так, в 2019 году количество суицидов среди детей подросткового возраста уменьшилось, выросло число выявленных суицидальных попыток, что говорит об эффективности профилактической работы. В структуре лидируют самоповреждения, нанесение резаных ран на предплечье, на втором месте – самоотравление. По словам Эдуарда Ивановича, управлением по здравоохранению проработан протокол по взаимодействию организаций образования, здравоохранения и управления внутренних дел. Необходимо активизировать действующий в настоящее время комплекс мер по профилактике факторов риска суицидальных действий среди несовершеннолетних в Брестской области на 2020 год. Комплекс данных мер будет утверждаться на республиканском уровне в 2021 году.
Как отмечает Эдуард Мищук, профилактика суицидов и парасуицидов тесна связана с вопросом детско-родительских отношений, обстановки в семье. Часто проблема скрыта: за обликом хорошей, обеспеченной, благополучной семьи прячется важная проблема взаимодействия детей и родителей, что приводит к трагическим последствиям. Поэтому работа должна вестись постоянно.
Слова Эдуарда Ивановича подтвердил начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облисполкома Геннадий Войтович. По словам Геннадия Васильевича, суицидальное поведение несовершеннолетних связано с микроклиматом в семье. Поэтому важно качественное и своевременное исполнение мероприятий, разработанных в рамках действия комплекса мер по профилактике факторов риска суицидальных действий среди несовершеннолетних. Проводится работа с неблагополучными семьями. В 2019 году 315 родителей привлекались к административной ответственности за различные нарушения. Такие семьи находятся под особым контролем. Статистика свидетельствует о том, что в ушедшем году количество несовершеннолетних, пострадавших от преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, снизилось на 40-45%.
Главный специалист ГУЗО Брестского облисполкома по детской психиатрии Татьяна Дорош подчеркнула: в профилактике детской смертности и травматизма важно выявление дисфункциональных семей на раннем этапе и проведение коррекционной работы. Из анализа статистических данных по суицидам и парасуицидам за 2019 год известно, что большое количество совершенных, демонстративно-шантажных попыток и законченных суицидов происходили в семьях, где есть дисфункциональные детско-родительские отношения.
В завершении заседания были подведены итоги работы, озвучены поручения и предложения по изменению ситуации, связанной с безопасностью несовершеннолетних, в лучшую сторону.
Татьяна Сильвестрова, главный внештатный специалист ГУЗО
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