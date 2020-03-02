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О безопасных правилах поведения

02.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В цеху швейного предприятия ОАО «ДШФ» «ЭЛИЗ» состоялась встреча работников с начальником Дзержинского РОЧС Максимом Баско.

Максим Валерьевич не пропустил и заглянул с безопасным словом в каждый производственный кабинет, где преследовал только одну цель – этот привлечь внимание работников к соблюдению правил пожарной безопасности, предупредить пожары и гибель людей от них по причине неосторожного обращения с огнем, обучить культуре безопасности жизнедеятельности.

Подробно Максим Валерьевич остановился на причинах возникновения чрезвычайных ситуаций, разъяснил всем основные правила недопущения возникновения чрезвычайной ситуации у себя в домовладении.

В выступлении было уделено внимание таким темам, как обеспечение пожарной безопасности на рабочих местах, и правилам пользования первичных средств пожаротушения. Рассказав и показав правила пользования огнетушителем, Максим Валерьевич не упускает возможность и проверить усвоенные знания у слушателей.

Также, в завершении встречи всем присутствующим рекомендовано установить мобильное приложение: «МЧС Беларуси. Помощь рядом!», которое поможет в любой чрезвычайной ситуации.





 
 
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В цеху швейного предприятия ОАО «ДШФ» «ЭЛИЗ» состоялась встреча работников с начальником Дзержинского РОЧС Максимом Баско.
 
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