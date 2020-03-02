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Азаренко безуспешно пытается продать дом. Цена - 7,5 млн долларов

02.03.2020 12:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко с мая прошлого года продает свой дом на Манхэттен-Бич, сообщает Coldwell Banker.


Этот дом Виктория купила пять лет назад за 7 млн долларов. Десять месяцев назад Азаренко выставила его на продажу за 8 млн, но с тех пор покупателей не нашлось. В феврале цена упала до 7,5 млн.


В нем имеется пять спален, лифт и несколько ванных комнат. Из дома открывается вид на океан. На нижнем этаже есть зал для тренировок, медиакомната и бар.

Отмечается, что рядом находятся магазины и бизнес-центр. Со всеми характеристиками можно ознакомиться на сайте агентства.


Напомним, что Виктория Азаренко не проводила официальные матчи с августа прошлого года. Во вторник она вернется в тур в Монтеррее.

В последние годы Виктория несколько раза брала паузы в карьере из-за судебных тяжб с отцом ее ребенка Билли Маккигом.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко с мая прошлого года продает свой дом на Манхэттен-Бич, сообщает Coldwell Banker.
 
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