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Азаренко безуспешно пытается продать дом. Цена - 7,5 млн долларов
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко с мая прошлого года продает свой дом на Манхэттен-Бич,
Этот дом Виктория
В нем имеется пять спален, лифт и несколько ванных комнат. Из дома открывается вид на океан. На нижнем этаже есть зал для тренировок, медиакомната и бар.
Отмечается, что рядом находятся магазины и бизнес-центр. Со
Напомним, что Виктория Азаренко не проводила официальные матчи с августа прошлого года. Во вторник она вернется в тур в Монтеррее.
В последние годы Виктория несколько раза брала паузы в карьере из-за судебных тяжб с отцом ее ребенка Билли Маккигом.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко с мая прошлого года продает свой дом на Манхэттен-Бич, сообщает Coldwell Banker.
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