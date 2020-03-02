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Geely показала модернизированный седан Emgrand GL, который получил новые опции

02.03.2020 13:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четырехдверный Emgrand GL, являющийся, по сути, вторым поколением известного у нас седана Emgrand 7, в Китае продается без малого уже четыре года. Первый раз машину обновили в 2017 году, а теперь подоспел более серьезный плановый рестайлинг модели.


По сравнению с прежней версией седан обзавелся новыми бамперами, а радиаторная решетка Emgrand GL обходится без фирменного концентрического узора, который теперь украшает передний воздухозаборник. Сзади стилисты убрали бутафорские выхлопные патрубки, появился новый вариант 17-дюймовых колесных дисков.



Куда более значимые перемены в интерьере — здесь новый многофункциональный руль и перекроенная передняя панель с более крупным (10,25 дюйма) тачскрином мультимедиасистемы. Изменились селектор «автомата» и блок управления климат-контролем, который обзавелся улучшенной системой очистки воздуха, а список оснащения пополнился виртуальной комбинацией приборов на 7-дюймовом экране.


133-сильный атмосферный мотор объемом 1,8 л отправлен в отставку — в гамме Emgrand GL остались версии с турбомоторами 1.4 (141 л. с.) и 1.3 (177 л. с.) и 258-сильной гибридной установкой, которой седан обзавелся еще в прошлом году.


На китайском рынке продажи обновленного седана начнутся этой весной. Стоимость в Geely пока не озвучили, но цены на дореформенный седан начинаются от 11 200 долларов в пересчете.

 
 
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Первый раз седан Geely Emgrand GL обновлялся в 2017 году, а теперь подоспел более серьезный плановый рестайлинг модели.
 
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