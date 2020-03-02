Госконтроль обнаружил бардак на территории большинства проверенных предприятий

Источник материала: Ежедневник

фото: kgk.gov.by

Проверками, которые проводились на территории Минской области, зафиксировано неудовлетворительное санитарное состояния производственно-бытовых помещений на 60% объектов.

Так, речь идет о ТПУП «СпецМашиностроение», ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии». Неэффективно используют производственные площади и оборудование ПРУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», УП «Жилье», ТПУП «СпецМашиностроение» и ЗАО «Заславский завод ЖБИ». В частности, возле подъездных железнодорожных путей ремонтно-строительного цеха УП «Жилье» находились отходы лесопиления, а в бывших пропарочных камерах образовалась свалка бытовых отходов.



Нарушения хранения отходов (лома) черных металлов и изношенных шин установлены на территории ТПУП «СпецМашиностроение», ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», ГУП «Мядельское ПМС», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии». Так, территории ЗАО «Заславский завод ЖБИ» и производственной базы ОАО «Борисовский авторемонтный завод» были захламлены бытовым мусором, строительными и производственными отходами, изношенными шинами, металлоломом.



Субъектам предпринимательской деятельности направлены рекомендации по устранению выявленных недоработок.



Контрольные мероприятия в марте пройдут в Смолевичском районе., сообщили в Комитете госконтроля.