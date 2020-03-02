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Госконтроль обнаружил бардак на территории большинства проверенных предприятий
02.03.2020 13:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: kgk.gov.by
Проверками, которые проводились на территории Минской области, зафиксировано неудовлетворительное санитарное состояния производственно-бытовых помещений на 60% объектов.
Так, речь идет о ТПУП «СпецМашиностроение», ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии». Неэффективно используют производственные площади и оборудование ПРУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», УП «Жилье», ТПУП «СпецМашиностроение» и ЗАО «Заславский завод ЖБИ». В частности, возле подъездных железнодорожных путей ремонтно-строительного цеха УП «Жилье» находились отходы лесопиления, а в бывших пропарочных камерах образовалась свалка бытовых отходов.
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Проверками, которые проводились на территории Минской области, зафиксировано неудовлетворительное санитарное состояния производственно-бытовых помещений на 60%...
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