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Госконтроль обнаружил бардак на территории большинства проверенных предприятий

02.03.2020 13:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: kgk.gov.by

Проверками, которые проводились на территории Минской области, зафиксировано неудовлетворительное санитарное состояния производственно-бытовых помещений на 60% объектов.

Так, речь идет о ТПУП «СпецМашиностроение», ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии». Неэффективно используют производственные площади и оборудование ПРУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», УП «Жилье», ТПУП «СпецМашиностроение» и ЗАО «Заславский завод ЖБИ». В частности, возле подъездных железнодорожных путей ремонтно-строительного цеха УП «Жилье» находились отходы лесопиления, а в бывших пропарочных камерах образовалась свалка бытовых отходов.

Нарушения хранения отходов (лома) черных металлов и изношенных шин установлены на территории ТПУП «СпецМашиностроение», ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», ГУП «Мядельское ПМС», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии». Так, территории ЗАО «Заславский завод ЖБИ» и производственной базы ОАО «Борисовский авторемонтный завод» были захламлены бытовым мусором, строительными и производственными отходами, изношенными шинами, металлоломом.

Субъектам предпринимательской деятельности направлены рекомендации по устранению выявленных недоработок.

Контрольные мероприятия в марте пройдут в Смолевичском районе., сообщили в Комитете госконтроля.

 
 
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Проверками, которые проводились на территории Минской области, зафиксировано неудовлетворительное санитарное состояния производственно-бытовых помещений на 60%...
 
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