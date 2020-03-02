Источник материала: Ивьевский край

Так, 27 февраля в актовом зале сектора культурно-массовой и просветительной работы аг. Дайлиды прошел сельский сход под названием "Ярмарка безопасности".

































Здесь, в непринужденной и теплой атмосфере, жители Ивьевского сельсовета, которым очень важно внимание и понимание, смогли узнать много нового о безопасности.

Начался сход с небольшой концертно-развлекательной программы, подготовленной работниками сектора культурно-массовой и просветительной работы.

Традиционно на мероприятии присутствовали специалисты различных служб и организаций района: заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Лидия Войтеховна Носуль, начальник Ивьевского РОЧС Владислав Валерьевич Могильницкий, заместитель начальника Ивьевского РОВД Виктор Алексеевич Черевик, заместитель директора ТЦСОН Ивьевского района Жанна Юрьевна Панкратова, начальник Ивьевского РЭС Всеволод Авенирович Мельгуй, мастер Ивьевского РГС Николай Станиславович Кимейша, участковый инспектор Ивьевкого РОВД Александр Станиславович Ясюлевич, председатель Ивьевской районной организации БОКК Ирина Иосифовна Кузьмина.

Владислав Валерьевич Могильницкий рассказал присутствующим о положении дел с пожарами в районе, о необходимости установки автономных пожарных извещателей, обратил внимание местных жителей на важность обучения детей основам безопасности. Также были рассмотрены функции мобильного приложения "МЧС Беларуси. Помощь рядом".

Напомнил правила проведения электропроводки и рассказал об электротравматизме и электробезопасности в быту Всеволод Авенирович Мельгуй.

Александр Станиславович Ясюлевич напомнил жителям сельсовета о случаях обмана доверчивых граждан пришедшими в дом незнакомыми людьми, о мерах предосторожности в таких случаях, а также коснулся вопросов обеспечения личной и имущественной безопасности.

О правилах эксплуатации газового оборудования, о пользовании газовыми приборами в быту сельчанам рассказал Николай Станиславович Кимейша.

Ирина Иосифовна Кузьмина рассказала о гуманитарной помощи, которую оказывает организация Красного Креста, а на площадке здорового образа жизни все желающие смогли измерить свое артериальное давление и обучиться навыкам оказания первой медицинской помощи.

Подытожила собрание Лидия Войтеховна Носуль, которая сосредоточила внимание на различных аспектах безопасности и упомянула, что в каждой отдельной ситуации есть определенные меры, которые можно предпринять и предупредить трагедию.

В ходе мероприятия все участники и гости "Ярмарки безопасности" узнали еще больше о безопасности и о том, как обустроить свое жилище, чтобы в нем не случилось беды, и получили наглядно-изобразительную продукцию по безопасности жизнедеятельности.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.