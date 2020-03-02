Казахстан поставил Беларуси жесткое условие по нефти

Источник материала: Ежедневник

фото: lada.kz

Казахстан готов продавать нефть Беларуси, но при этом требует гарантий, что "черное золото" и выработанные из нее нефтепродукты не будут реэкспортированы в ЕС.

Казахстанские власти выразили согласие на экспорт нефти в Беларусь при условии уплаты экспортной пошлины. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, сообщает Белта .

"Наша страна, когда экспортирует нефть, использует таможенную пошлину. На нефть она в размере 60 долларов за тонну и около 30 долларов - за переработанный продукт", - пояснил чиновник.

По мнению казахстанских властей, Беларусь должна использовать такую же экспортную пошлину, «чтобы не было перетоков нефти из Казахстана в Европейский союз через ее территорию». Он пояснил, что таким образом Казахстан намерен защитить свой рынок от реэкспорта. В противном случае Казахстан потеряет около 200 млн долларов при поставках в Беларусь запрошенных ею 3,5 млн т нефти.

Торебаев выразил надежду, что белорусские власти сумеют выработать механизм, который гарантирует Казахстану, что нефтепродукты, выработанные на белорусских НПЗ из казахстанской нефти, будут потребляться только внутри страны.

Как только Беларусь представит такой механизм гарантирования, документы о поставках нефти будут подписаны, сказал чиновник.