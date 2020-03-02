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С 1 марта водителям разрешено ездить на летних шинах. Но «переобуваться» они пока не спешат
02.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Водителям с 1 марта во время движения можно использовать летние шины, сообщает корреспондент агентства
Согласно ПДД, «при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства».
Впрочем, исходя из опыта прошлых лет, больших очередей на шиномонтажах в ближайшее время не ожидается.
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Водителям с 1 марта во время движения можно использовать летние шины, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Согласно ПДД, «при участии в дорожном...
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