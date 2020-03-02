С 1 марта водителям разрешено ездить на летних шинах. Но «переобуваться» они пока не спешат

Источник материала: Вороновская газета





Водителям с 1 марта во время движения можно использовать летние шины, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» .

Согласно ПДД, «при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства».

Впрочем, исходя из опыта прошлых лет, больших очередей на шиномонтажах в ближайшее время не ожидается. Автомобилисты понимают, что и в марте от погоды можно ожидать сюрпризов. Возможен и снег, и гололедица. Особенно опасно в таких условиях выезжать за город. Поэтому в большинстве своем водители начинают «переобуваться» ближе к апрелю.