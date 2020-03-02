"Белнефтехим" не исключает реверсных поставок нефти через Польшу по "Дружбе" до конца года

Источник материала: Виртуальный Брест

Концерн "Белнефтехим" не исключает реверсных поставок нефти на белорусские НПЗ через территорию Польши по нефтепроводу "Дружба" до конца 2020 года, сообщил сегодня журналистам председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.





"Мы не исключаем этого", - сказал Андрей Рыбаков, отвечая на вопрос, ожидаются ли реверсные поставки по "Дружбе".

"Такая работа ведется. Это также является одним из логистических направлений, которое отрабатывается с польскими коллегами. Будем информировать по мере конкретных шагов и конкретных поставок", - отметил председатель "Белнефтехима".

Андрей Рыбаков также подтвердил, что прорабатываются альтернативные поставки через северное направление - балтийские порты. "Мы продолжаем по поручению Президента планомерную работу по диверсификации поставок нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы, в том числе на "Нафтан", - сказал он. Председатель "Белнефтехима" напомнил, что для Мозырского НПЗ сейчас будет поставляться в том числе азербайджанская нефть.

Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" компания PERN 28 февраля сообщила о планах транспортировки сырой нефти в восточном направлении. "PERN решила, что восточная часть трубопровода "Дружба" должна иметь возможность перекачивать сырую нефть, то есть перекачивать сырье из Плоцка в Адамово. В настоящее время транспортировка идет только в обратном направлении. Цель состоит в том, чтобы повысить гибкость логистической сети компании и энергетическую безопасность Польши. Компания уже начала искать подрядчика для этого проекта", - заявили в PERN.

В концерне "Белнефтехим" в свою очередь отметили, что готовы к предметным переговорам по поставкам нефти с использованием реверса. Технически реверс по белорусской части "Дружбы" возможен.