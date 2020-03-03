Минздрав Беларуси обвинил российский «Первый канал» во лжи

сайте министерства. Министерство здравоохранения Беларуси опровергает информацию российского телеканала о смертельном случае в нашей стране. «Данная информация в отношении Беларуси является ложью и не имеет ничего общего с действительностью», – говорится наминистерства.





В связи с распространением фейка будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства иностранных дел Беларуси, говорится в пресс-релизе Минздрава.





Минздрав, МИД и Мининформ Беларуси призывают журналистов быть ответственными и перепроверять распространяемую информацию.





Минздрав напоминает, что в Беларуси зарегистрировано три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV.



