Долгострою за кинотеатром «Октябрь» исполнилось уже 10 лет. А какие перспективы?

Источник материала: Tut.by

26 февраля исполнилось 10 лет долгострою, который стоит возле улицы Хмельницкого за кинотеатром «Октябрь». Когда-то здесь располагалось Минское государственное художественное училище им. А. К. Глебова (в народе известное как «Глебовка»). В 2010 году власти решили «реконструировать» здание, но что-то пошло не так. До сих пор знаменитое среди художников бывшее училище (с 1992 года училище было преобразовано в колледж) не имеет собственных стен.





«Было круто, интересно, безбашенно»

Ещё во времена существования Северо-западного края Российской империи художник Юдель Пэн при своей мастерской в Витебске открыл небольшую студию, которая существовала до 1919 года. Его учеником был и Марк Шагал. В 1918—1919 годах на основе студии Юделя Пэна в Витебске была создана Художественная школа. Первый набор в школу составил около 120 человек. В 1923 году школа преобразована в Витебский художественный техникум, директором которого стал известный скульптор Михаил Керзин. Позднее техникум был переименован в училище. Еще до Великой Отечественной войны его закончили такие известные художники как А. Бембель, А. Глебов, Е. Зайцев, Р. Кудревич и многие другие.

В 1941 году после начала агрессии нацистской Германии Витебское художественное училище приостановило свою работу и возобновило деятельность 1 сентября 1947 года уже в Минске по улице Б. Хмельницкого, 5.

В послевоенное время прием в училище осуществлялся на два отделения: художественно-педагогическое и отделение скульптуры. В 1969 году училищу присвоено имя А. К. Глебова.

— Закончил в 90-м. Было круто, интересно, безбашенно. Особенно таким, как я, приехавшим из провинции, где ты был белой вороной, которого считали чуток придурком, -- говорит автор блога о Глебовке.





Здесь в разные времена обучались или преподавали такие известные мастера, как Михаил Савицкий, Василий Шарангович, Арлен Кашкуревич, Леонид Щемелев, Владимир Жбанов и другие. В этих стенах состоялся первый концерт рок-музыканта Лявона Вольского. Ляпис Трубецкой в актовом зале «Глебовки» снял свой клип «Розочка», декорации для него делали студенты.

— В главном корпусе была всегда своя особенная атмосфера. Это сравнить не с чем, -- написано в том же блоге.

В 2009 году здание «Глебовки» признали аварийным. 26 февраля 2010 года к училищу приехала техника и, по решению городских властей, начался снос здания. Взамен художникам пообещали построить современное — со столовой, спортивным залом, выставочными помещениями и просторными аудиториями.





В день начала сноса несколько десятков выпускников Минского художественного училища собрались на пленэр у стен наполовину разрушенной «Глебовки». Развернув мольберты, молодые художники рисовали эскизы умирающего здания под шум работающих экскаваторов.

«Сердце кровью обливается»

Здание «Глебовки» снесли. Замдиректора училища Марина Яцкевич, утверждала изданию Naviny.by , что здание довоенной постройки действительно находилось в аварийном состоянии, а Министерство культуры обещало построить новое здание с общежитием за два года.





Студентам обещали, что защищать дипломы в 2012 году они будут уже в новом здании колледжа. Однако этим обещаниям не суждено было сбыться.

— Я пришел сюда в процессе разработки котлована, когда здание уже снесли. Проблема была в том, что из-под пятна застройки нужно было вывести сети. Как только мы это сделали, деньги закончились. Начала производственных работ пришлось ждать около двух лет. В это время строительство фактически не велось — рассказывал в 2015 году начальник участка СУ-2 ОАО «Стройтрест № 7» Владимир Лукьяненко.





В конце 2013 года строительные работы возобновились — появился фундамент, и буквально за год на нем вырос шестиэтажный каркас общежития, а рядом — два немного недостроенных блока самого училища.

Однако как стремительно стройка началась, так стремительно и затихла. Из-за недостаточного финансирования и маленьких зарплат многие строители, которые работали здесь, разъехались по другим объектам. С 2014 до конца 2015 в бригаде трудились лишь шесть человек, иногда приходили практиканты.

— Лет 5 тому назад со стройки демонтировали кран и какие-либо работы там вообще прекратились. Все из-за недостатка финансирования, — рассказывает выпускник колледжа 2001 года Алексей. — Там изначально был директор Басалыга, и вот он выбил деньги на капитальный ремонт здания. Его провели, усилили фундамент, и все надеялись на лучшее. Но в 2005, примерно, Басалыга ушел. Тогда и начались проблемы. Здание сразу признали аварийным, а потом и снесли.





Сам колледж вначале разместили на трех площадках, которые подконтрольны Министерству образования: на ул. Менделеева, на ул. Рафиева и ул. Богдановича. Потом нашли для учреждения здание на Петруся Бровки и перевезли «Глебовку» туда.

В этом году 26 февраля долгострою по ул. Хмельницкого, 5 исполнилось 10 лет. И вряд ли в этом году что-нибудь изменится в судьбе «Глебовки».

— Нам этот объект достался по наследству. До реорганизации предприятия он принадлежал участку СУ-2, сейчас этого участка нет, а объект перешел нам. Поэтому не могу сказать, почему тогда его приостановили, нужно поднимать архив, — рассказал заместитель директора по производству участка СУ-34 ОАО «Стройтрест № 7» Денис Маскевич — Почему сейчас не возобновляется? Потому что нет финансирования. Государство перестало на этот объект выделять деньги. И в ближайшем будущем никаких изменений по этому объекте не планируется.





Однако выпускники «Глебовки» и просто неравнодушные граждане надеются, что власти их услышат и помогут художественному колледжу обзавестись своими аудиториями и мастерскими. На сайте «Удобный город» минчане создали петицию с просьбой отыскать деньги на завершение возведения здания общежития и самого колледжа.

«В этом году будет уже 10 лет с даты сноса 26 февраля 2010 г. Минского Художественного Училища им. Глебова (с целью реконструкции). Изначально в плане строительства был заявлен срок сдачи объекта — максимум через 3 года. Но на практике Министерство экономики урезало финансирование и заморозило стройку этого социально важного объекта. В результате — уже 10 лет, как МГХУ (переименованное в МГХК — колледж) не имеет своего учебного корпуса и общежитий. То небольшое финансирование, которое выделяется МГХК по факту распыляется на аренду учебных помещений у других собственников и до строительства не доходит. По случаю невеселого 10-летнего юбилея сноса МГХУ просим в максимально короткие сроки изыскать средства и обеспечить финансирование для завершения строительства, а также назначить ответственных лиц и обозначить крайний срок исполнения»

— Просто у нас сердце кровью обливается, когда видим этот долгострой. «Глебовка» — это ведь не просто учебное заведение. Это своя особая атмосфера, история, судьбы людей, — делится выпускник Алексей. — Каждый год за бюджетные средства возводится столько спортивных и социальных объектов, тратятся деньги на мероприятия. Неужели не найдется этих копеек, чтобы достроить такой исторически важный колледж?