Ryanair отменил 25 процентов рейсов в Италию

Источник материала: Ежедневник

Утром на сайте Ryanair появилась информация о том, что перевозчик отменяет часть рейсов в Италию из-за коронавируса.

Ограничение будет действовать с 17 марта по 8 апреля 2020-го.

Всем пассажирам, которые купили билеты на эти даты, уже отправили уведомления по электронной почте и SMS. Они могут вернуть деньги, изменить даты или маршрут поездки.

Ryanair летает в Италию из наших стран-соседок: Литвы и Польши. Перевозчик выполняет рейсы в Рим, Милан, Неаполь, Болонью и другие города.

Италия — третья страна по количеству зараженных коронавирусом. Рейсы в города Италию начали отменять и другие авиакомпании. Например, Wizz Air сделал это еще на прошлой неделе.