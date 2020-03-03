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Ryanair отменил 25 процентов рейсов в Италию
03.03.2020 16:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Утром на сайте Ryanair появилась информация о том, что перевозчик отменяет часть рейсов в Италию из-за коронавируса.
Ограничение будет действовать с 17 марта по 8 апреля 2020-го.
Всем пассажирам, которые купили билеты на эти даты, уже отправили уведомления по электронной почте и SMS. Они могут вернуть деньги, изменить даты или маршрут поездки.
Ryanair летает в Италию из наших стран-соседок: Литвы и Польши. Перевозчик выполняет рейсы в Рим, Милан, Неаполь, Болонью и другие города.
Италия — третья страна по количеству зараженных коронавирусом. Рейсы в города Италию начали отменять и другие авиакомпании. Например, Wizz Air сделал это еще на прошлой неделе.
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Утром на сайте Ryanair появилась информация о том, что перевозчик отменяет часть рейсов в Италию из-за коронавируса.
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