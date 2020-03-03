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Лукашенко: "Кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили..."

03.03.2020 20:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко поручил договориться с Прибалтикой о восстановлении нефтепроводов

Лукашенко: "Кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили..."
Клайпеда, порт, фото носит иллюстративный характер
Лукашенко поручил правительству договорится с Литвой и Латвией о восстановлении имеющихся на территории этих стран нефтепроводов, ведущих в морские порты, что позволит транспортировать поступившую в прибалтийские порты нефть по трубе, а не ж/д транспортом.

«Одними лишь договорами на транспортировку нефти его (вопрос) не решить. Необходимы комплексные и системные инфраструктурные решения. Следует продумать возможность реализации совместных проектов с иностранными компаниями - собственниками сырья", - заявил Лукашенко.


«Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам", - поручил белорусский правитель.

"С госсекретарем (США) я на эту тему говорил - помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти. В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100-120 млн мы сами найдем на эти перемычки", - продолжил Лукашенко.

"… нужна логистика. Мы также за последние месяцы многое проработали по поставкам нефти. Я уже сказал, что около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефть в России, если Россия захочет, когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% можем покупать с портом Балтики и из Одессы. Это будут три источника. Мы полностью по поставкам нефти можем диверсифицироваться. Поэтому надо просто шевелиться", - резюмировал он.
 
 
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Лукашенко поручил договориться с Прибалтикой о восстановлении нефтепроводов
 
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Вороновская газета
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