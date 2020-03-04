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«Успехов в нелегкой, но очень важной работе» — Александр Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции
04.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником — Днем милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в
«Каждый день и час вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью. Защищая правопорядок, гарантированные Конституцией права, свободы и жизнь граждан, вносите весомый вклад в сохранение стабильности в обществе, укрепление суверенитета и независимости Республики Беларусь», — говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что личный состав органов внутренних дел будет и впредь эффективно отвечать на все вызовы и угрозы и, приумножая славные традиции, с честью и достоинством служить Отечеству.
«В этот праздничный день желаю всем сотрудникам милиции, ветеранам, вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в нелегкой, но очень важной и нужной работе на благо нашей страны и народа», — подчеркнул Александр Лукашенко.
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«Успехов в нелегкой, но очень важной работе» — Александр Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником — Днем милиции. Об этом БЕЛТА...
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