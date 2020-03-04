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«Успехов в нелегкой, но очень важной работе» — Александр Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции

04.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Успехов в нелегкой, но очень важной работе» — Александр Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником — Днем милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Каждый день и час вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью. Защищая правопорядок, гарантированные Конституцией права, свободы и жизнь граждан, вносите весомый вклад в сохранение стабильности в обществе, укрепление суверенитета и независимости Республики Беларусь», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что личный состав органов внутренних дел будет и впредь эффективно отвечать на все вызовы и угрозы и, приумножая славные традиции, с честью и достоинством служить Отечеству.

«В этот праздничный день желаю всем сотрудникам милиции, ветеранам, вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в нелегкой, но очень важной и нужной работе на благо нашей страны и народа», — подчеркнул Александр Лукашенко.

https://www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником — Днем милиции. Об этом БЕЛТА...
 
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