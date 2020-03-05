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Для защиты от коронавируса ВОЗ советует не трогать лицо руками. Почему это сложно и как перестать
05.03.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Для того, чтобы не заболеть коронавирусом, людей
Фото: pixabay.com
«ВОЗ говорит что-то вроде „по возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот“ — но совет должен звучать более категорично: совершенно точно не касайтесь их, — говорит доктор Уильям Сойер, создатель
Чтобы понять, почему это так важно, подумайте о способах передачи вирусов. Заболевший чихает или кашляет в лифте, выходит — а микроскопические капли с вирусом остаются. Следующий человек заходит в лифт и нажимает нужный этаж. А потом чешет той же рукой нос... То, насколько велик риск заболеть таким образом, зависит от ряда факторов: от типа вируса и типа поверхности — до температуры и уровня влажности.
ВОЗ
Избавиться от привычки трогать лицо сложно. В 2015 году
Что может помочь? Есть вариант брать салфетку, если так хочется потереть глаза или нос. Женщинам может выручить макияж: обычно в такие моменты они более осознано и гораздо реже касаются лица. Еще один способ: идентифицировать «раздражители», которые заставляют касаться лица — например, сухая кожа или слезящиеся глаза. Увлажняющий крем или капли для глаз справятся с проблемой. В конце концов, можно надеть очки: получится своеобразный «барьер», который помешает трогать глаза руками.
Но учитывая то, что трогать лицо — то, что мы делаем почти бессознательно, не забывайте еще и дезинфицировать свое рабочее место, телефон и предметы в офисе, которых регулярно касается много людей.
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