Для защиты от коронавируса ВОЗ советует не трогать лицо руками. Почему это сложно и как перестать

Источник материала: Виртуальный Брест

Для того, чтобы не заболеть коронавирусом, людей просят чаще мыть руки и избавиться от привычки трогать лицо руками. The New York Times объясняет, почему не касаться глаз, носа и рта нам так сложно — и как все-таки попробовать перестать.





Фото: pixabay.com

«ВОЗ говорит что-то вроде „по возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот“ — но совет должен звучать более категорично: совершенно точно не касайтесь их, — говорит доктор Уильям Сойер, создатель программы по продвижению гигиены рук и лица. — Так вы сильно уменьшите свои шансы заболеть любой вирусной респираторной инфекцией».

Чтобы понять, почему это так важно, подумайте о способах передачи вирусов. Заболевший чихает или кашляет в лифте, выходит — а микроскопические капли с вирусом остаются. Следующий человек заходит в лифт и нажимает нужный этаж. А потом чешет той же рукой нос... То, насколько велик риск заболеть таким образом, зависит от ряда факторов: от типа вируса и типа поверхности — до температуры и уровня влажности.

ВОЗ уточняет , что, хотя длительность выживания вируса 2019‑nCoV на поверхностях пока точно не установлена, предполагается, что по этому параметру он схож с другими представителями семейства коронавирусов. По данным исследований (включая предварительные о возбудителе COVID-19), вирус способен сохранять жизнеспособность на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Дольше всего он продержится на поверхностях из металла и пластика — вроде дверной ручки и перил лестницы. Оказавшись на коже, вирус начнет терять силу, — но не настолько быстро, чтобы человек не успел коснуться глаз или носа. Снизить риск поможет частое мытье рук — но даже после этого врачи рекомендуют не забывать о необходимости не касаться лица. «Ваши руки чистые только до того момента, как вы не коснулись чего-либо», — напоминает Уильям Сойер.

Избавиться от привычки трогать лицо сложно. В 2015 году проводили исследование: посчитали, как часто за лекцию студенты-медики касались лица. Получилось в среднем 23 раза за час. Половина этих касаний пришлась как раз на глаза, нос или рот. На самом деле, многие говорят о том, что, чем больше они пытаются контролировать этот процесс, тем сильнее начинают чесаться глаза и нос.

Что может помочь? Есть вариант брать салфетку, если так хочется потереть глаза или нос. Женщинам может выручить макияж: обычно в такие моменты они более осознано и гораздо реже касаются лица. Еще один способ: идентифицировать «раздражители», которые заставляют касаться лица — например, сухая кожа или слезящиеся глаза. Увлажняющий крем или капли для глаз справятся с проблемой. В конце концов, можно надеть очки: получится своеобразный «барьер», который помешает трогать глаза руками.

Но учитывая то, что трогать лицо — то, что мы делаем почти бессознательно, не забывайте еще и дезинфицировать свое рабочее место, телефон и предметы в офисе, которых регулярно касается много людей.