Помощь – простейшая форма добра. В Ивьевском райисполкоме провел прием граждан и прямую линию член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Николаевич Гедич

Источник материала: Ивьевский край

На стороне беззащитных все государство. Поэтому услышанным будет каждый, кому нужна конкретная помощь, четкие разъяснения, даже просто добрый совет.





Старательно, четко, аккуратно, скрупулезно и скромно, тактично ведет работу с населением Игорь Николаевич Гедич, ведь это чуть ли не главная часть деятельности парламентария.

Подробно ознакомился с пакетом документов, прочувствовал настроение людей, проанализировал информацию. Обратил внимание на то, что многие вопросы решены на местном уровне, так как качественно рассматриваются службой «Одно окно». «Специалисты даже по голосу во время телефонного звонка узнают заявителей!» - отметил И.Н. Гедич.

На сей раз тематика обращений затрагивала вопросы, волнующие граждан пожилого возраста.

Евгения Александровна Дагиль, проживающая по переулку Я. Коласа в Ивье, высказала пожелание строительства магазина сети «Евроопт» в микрорайоне «Юбилейный». Для нее важно иметь выбор товаров от бакалеи и хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, свежих овощей и фруктов, рыбы и колбас до хозяйственных мелочей, домашней химии и косметической продукции по традиционным для «Евроопт» доступным ценам!

Безусловно, обращения граждан ориентируют на конкретные дела. Гражданка Е.А. Дагиль поднимает этот вопрос не первый раз. По результатам аукциона, который состоялся 18 июля 2019 года, с обществом с ограниченной ответственностью «БИТсистем» (г. Минск) заключен договор аренды земельного участка для строительства торгового объекта.

В настоящее ООО «БИТсистем» осуществляет поиск торговых ритейлеров для осуществления ими торговой деятельности. Руководством Ивьевского райисполкома предприняты определенные меры по привлечению торговых сетей для размещения торгового объекта на участке по ул. К. Маркса в г. Ивье (направлялись письменные обращения, проведена личная встреча с председателем Совета директоров ООО «Евроторг» А.И. Литвином, осуществлялась презентация указанного участка).

Желаемый результат пока не достигнут. Но работа по привлечению торговых ритейлеров будет продолжена. Вопрос остается на контроле до конца 2021 года.

Каждое обращение требует справедливой оценки, и Игорь Николаевич подтвердил, что местная исполнительная власть ищет потенциальных застройщиков. Он отметил, что в Ивье райисполком соблюдает социально-экономический стандарт.

Отношение будет совсем иным, если не проигнорировать обращение, а вместе поискать ответы на наболевшие вопросы. Некоторые из них находились сразу. Например, можно пока воспользоваться услугами интернет-гипермаркета "Е-Доставка". Не хватает для этого компьютерной грамотности – записаться на соответствующие курсы в Ивьевский территориальный центр социального обслуживания населения; есть товары по доступным ценам в магазине «Копеечка», в других торговых объектах; три раза в день ходит городской автобус.

Найти варианты, приемлемые для заявителей, можно, но только те, которые не противоречат закону.

«Прийти на прием и, образно говоря, попросить помочь обойти закон, не получится. Живя в правовом государстве, каждый из нас одинаково подчиняется закону»,- резюмировал И. Н. Гедич, комментируя просьбу пенсионерки, инвалида второй группы Инны Марьяновны Ракса из деревни Доброполь Ивьевского района, обратившейся по вопросу осуществления постоянного ухода за гражданином, достигшим 80-летнего возраста. Пособие по уходу за гражданами, достигшими 80 – летнего возраста, назначается при наличии заключения врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости лиц, достигших 80 – летнего возраста, в постоянном уходе. По-человечески можно понять женщину, которая хотела бы пользоваться привилегиями, предоставляемыми инвалидам первой группы, но в данном случае эффективнее будет только лишь понимание близких людей и добровольная помощь волонтеров. При затруднениях в самостоятельном проживании и самообслуживании женщина вправе воспользоваться услугами отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в д. Лукашино.

Помощь, как известно,- простейшая форма добра. Не забывайте об этом.

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.