﻿ Бухгалтер гродненского предприятия перевел мошенникам 12 тысяч евро. Милиция рассказала, что за схема. 21.by
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Бухгалтер гродненского предприятия перевел мошенникам 12 тысяч евро. Милиция рассказала, что за схема

05.03.2020 14:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милицию Гродно обратился директор частного предприятия, сообщает УВД. Мужчина заявил, что под видом фирмы-партнера кто-то завладел его деньгами в сумме 12 тыс. евро.


В милиции говорят, что сейчас преступники пользуются тем, что компании работают в основном через интернет: счета для оплаты за товары и услуги высылаются на электронную почту. Злоумышленники взламывают служебную почту, изучают переписки и реквизиты постоянных компаньонов. Затем создается аналогичная почта, только с незначительным изменением — например заменена одна буква или символ. И уже с такого ящика приходит требование об оплате, где указан иной расчетный счет. Бухгалтеры, ничего не подозревая, уплачивают выставленные суммы.

В этом конкретном случае 12 тысяч евро были переведены неустановленному лицу в Стокгольм.

В прошлом году при аналогичных обстоятельствах чуть не пострадало крупное предприятие города. Тогда мошенники выставили счет на 70 тысяч евро. Учитывая размер суммы, сотрудники банка обратили внимание, что на данный счет с фирмы перечислений еще не было, — и обратили внимание на это сотрудников предприятия. Тогда деньги злоумышленникам не перевели.

Милиция просит руководителей фирм и предприятий разъяснить своим сотрудникам эту схему мошенничества и обратить их внимание, что каждый электронный адрес необходимо внимательно проверять и по возможности связываться с фирмой, якобы выставившей счет.

 
Теги: Гродно
 
 
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Милиция просит руководителей фирм и предприятий разъяснить своим сотрудникам эту схему мошенничества - и быть бдительными
 
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