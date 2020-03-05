Россияне создали «терминатора». Теперь с ними судится Шварценеггер

Источник материала: Tut.by

Актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot. Они создали линейку человекоподобных дроидов Robo-C, которым можно заказать любую внешность. Одного из своих роботов-помощников Promobot сделала двойником Шварценеггера, пишет medialeaks.

Об иске против компании Promobot 5 марта сообщил таблоид TMZ со ссылкой на адвоката Арнольда Шварценеггера. Актер очень огорчен тем, что компания из Перми зарабатывает на его образе из фильма «Терминатор». Шварценеггер добивается судебного запрета на использование его лица и голоса и моральной компенсации в 10 миллионов долларов.



Модель Robo-C. Фото: официальный сайт компании

TMZ уточнил, что Шварценеггер пытался решить конфликт мирно. Его юристы однажды уже направили письмо в Promobot с просьбой не использовать механического двойника, но это не помогло. В феврале Robo-C снова появился на нью-йоркской выставке.

Радиостанция «Говорит Москва» связалась с пресс-секретарем Promobot Дарьей Вахтеевой. Она сообщила, что робота придется утилизировать:

— К нам официальных исков не поступало, запросов тоже. Пока разговор об иске и о каких-то юридических изысканиях к нам говорит только одна статья в Штатах. <…> Мы сейчас нигде, ни в каких каналах, не будем использовать эту внешность. Естественно, раз мы ее не будем использовать, она будет подлежать утилизации.

Помимо того что дроида-двойника используют для рекламы компании, сам он выглядит очень странно. В статичном состоянии Robo-C действительно похож на Арнольда, но в движении представляет собой пугающее зрелище. Он умеет двигать лицом и говорить голосом Шварценеггера — в том числе произносит его цитаты из фильмов.