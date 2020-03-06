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Нужна только помада. В Сети придумали хитрый способ узнать, насколько ты худая

06.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользовательницы Сети придумали новый челлендж, который поможет узнать, насколько человек худой. Чтобы выяснить это, понадобится обычная губная помада, но пользоваться ею нужно совсем не по назначению.


Китайская актриса Чэнь Шу, известная за пределами родной страны во многом по ролям в фильмах «Марсианин» и «Влюбиться как звезда», 3 февраля опубликовала в своем аккаунте китайского аналога твиттера Weibo пост с челленджем, который придумала сама. Вызов получил название Lipstick Challenge (испытание губной помадой) и призван показать, насколько решившийся выполнить его человек худой, пишет Daily Mail.


Актриса взяла обычную губную помаду и поместила ее в свою ключицу. Изначально может показаться, что в этом нет ничего сложного, но стоит пощупать пальцем собственную ключицу, как (в большинстве случаев) окажется, что места там нет и для пальца — подобным запасом свободного пространства могут похвастаться только самые стройные люди.

И молодые китаянки сразу же начали публиковать в соцсетях свои селфи с губной помадой.


В некоторых случаях умение держать этот предмет косметички ключицей было очень спорным — казалось больше, что помада просто стоит поверх ключицы, а не зажата ею.

А другие девушки похвастались действительно впечатляющими снимками.


Выдающиеся ключицы у девушек ценят парни по всему миру, но в Китае это отдельная история: там четкие ключицы с впалыми ямками считаются не признаком худобы, а показателем аристократичности и неземной красоты. Именно поэтому многие молодые китаянки мечтают о подобных ключицах или, если природа их ими наградила с рождения, всячески подчёркивают эту особенность.


Неудивительно, что пост Чэнь Шу быстро стал вирусным: менее чем за сутки он собрал более 200 миллионов просмотров, а в бесчисленных комментариях к нему девушки восхищались красотой актрисы.

 
 
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Пользовательницы Сети придумали новый челлендж, который поможет узнать, насколько человек худой
 
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