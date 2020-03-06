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Производители Брестской области открыли в 2019 году 10 новых рынков сбыта

06.03.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Предприятия-экспортеры Брестской области открыли в 2019 году 10 новых рынков сбыта, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности комитета экономики облисполкома Сергей Тележинский.

Производители Брестской области открыли в 2019 году 10 новых рынков сбыта

В прошлом году производители региона поставляли свою продукцию в 106 стран мира. Из новых - Афганистан, Бангладеш, Буркина-Фасо, Гвинея, Замбия, Кабо-Верде, Кот-д`Ивуар, Руанда, Сирийская Арабская Республика, Эль-Сальвадор. Суммарный экспорт на рынки новых стран составил $775 тыс. Всего за 2019 год за рубеж поставлено товаров с брестской маркой почти на $2,6 млрд. Прирост составил 9%, положительное сальдо достигло $840 млн.

Экспортные поставки в страны Евразийского экономического союза составили в общем объеме 74,4%, в том числе в Россию - 68,5%. Доля Евросоюза в структуре экспорта составила 14,6% ($379,3 млн, темп роста 108,6%). На остальные страны приходится 11% всего объема экспорта ($284,1 млн, темп роста 115,6%).

В целом за четыре года пятилетки предприятия Брестской области (без учета организаций республиканского подчинения) нарастили экспорт более чем в полтора раза, что значительно превышает задание на 2016-2020 годы. Уже не первый год регион стабильно удерживает первое место по объемам экспорта сельхозпродукции и продовольствия. За прошлый год прирост по этой группе товаров составил 10,9% и превысил $1,4 млрд. Это четверть всего республиканского объема.

"Правительство ставит задачи по диверсификации рынков сбыта. Учитывая, что основные позиции нашего экспорта это потребительские товары и продовольствие, упор в первую очередь делается на предприятия концерна "Брестмясомолпром" и свободную экономическую зону "Брест". Кроме того, в городах и районах создаются условия для наращивания экспорта малыми и средними предприятиями, которые производят экспортно ориентированную продукцию", - отметил Сергей Тележинский.

Стимулировать активность производителей на внешних рынках призван указ №412 о поддержке экспорта. Документ предусматривает возмещение части расходов на участие предприятий в международных специализированных выставках за рубежом. Уже в текущем году предприятия-экспортеры смогут воспользоваться этим новым инструментом поддержки экспорта.

 
Теги: Брест
 
 
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  Предприятия-экспортеры Брестской области открыли в 2019 году 10 новых рынков сбыта, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления внешнеэкономических связей...
 
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