Из общежития педагогического университета (как бы) эвакуировали 50 человек

Источник материала: Виртуальный Брест

Утром в общежитии №3 УО «Брестский государственный педагогический университет им. А.С. Пушкина» сработала автоматическая пожарная сигнализация. Резкий звук заставил студентов ВУЗа незамедлительно отреагировать на происходящее.





По тактическому замыслу учебной тренировки от сотрудников МЧС произошло возгорание в одной из комнат на втором этаже. Вахтёр сообщила о ситуации по номеру 101. Оперативно, но спокойно, без паники студенты покидали свои комнаты и двигались к ближайшим эвакуационным выходам. Предприняли меры представители добровольной пожарной дружины общежития. Всего из здания в безопасную зону было эвакуировано 50 человек.





«Экзамен» на грамотность при отработке действий при ЧС принимал начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Кулинич.





По окончании эвакуации с собравшимися была проведена профилактическая беседа сотрудником МЧС . Виталий Кулинич акцентировал внимание на том, как важно знать алгоритм действий при пожаре, быть собранными и внимательными. Указал на обязанности персонала при возникновении критической ситуации, напомнил о республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!»