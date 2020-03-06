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Из общежития педагогического университета (как бы) эвакуировали 50 человек
06.03.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Утром в общежитии №3 УО «Брестский государственный педагогический университет им. А.С. Пушкина» сработала автоматическая пожарная сигнализация. Резкий звук заставил студентов ВУЗа незамедлительно отреагировать на происходящее.
По тактическому замыслу учебной тренировки от сотрудников
«Экзамен» на грамотность при отработке действий при ЧС принимал начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Кулинич.
По окончании эвакуации с собравшимися была проведена профилактическая беседа сотрудником
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Утром в общежитии №3 УО «Брестский государственный педагогический университет им. А.С. Пушкина» сработала автоматическая пожарная сигнализация. Резкий звук...
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