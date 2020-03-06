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Из общежития педагогического университета (как бы) эвакуировали 50 человек

06.03.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Утром в общежитии №3 УО «Брестский государственный педагогический университет им. А.С. Пушкина» сработала автоматическая пожарная сигнализация. Резкий звук заставил студентов ВУЗа незамедлительно отреагировать на происходящее.

Из общежития педагогического университета (как бы) эвакуировали 50 человек

По тактическому замыслу учебной тренировки от сотрудников МЧС произошло возгорание в одной из комнат на втором этаже. Вахтёр сообщила о ситуации по номеру 101. Оперативно, но спокойно, без паники студенты покидали свои комнаты и двигались к ближайшим эвакуационным выходам. Предприняли меры представители добровольной пожарной дружины общежития. Всего из здания в безопасную зону было эвакуировано 50 человек.

Из общежития педагогического университета (как бы) эвакуировали 50 человек

«Экзамен» на грамотность при отработке действий при ЧС принимал начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Кулинич.

Из общежития педагогического университета (как бы) эвакуировали 50 человек

По окончании эвакуации с собравшимися была проведена профилактическая беседа сотрудником МЧС. Виталий Кулинич акцентировал внимание на том, как важно знать алгоритм действий при пожаре, быть собранными и внимательными. Указал на обязанности персонала при возникновении критической ситуации, напомнил о республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!»

 
 
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  Утром в общежитии №3 УО «Брестский государственный педагогический университет им. А.С. Пушкина» сработала автоматическая пожарная сигнализация. Резкий звук...
 
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