Источник материала: Виртуальный Брест

Украинская группа «Вопли Видоплясова» скоро отметит 35-летие. Но по драйву ее бессменный лидер Олег Скрипка даст фору многим молодым артистам. Концерты «ВВ» - зажигательная смесь гранжа, панка, хард-рока и народных песен. И все это звучит очень органично, поскольку Скрипка и певец, да еще на гитаре, баяне и трубе игрец.

Бресте" alt="«Вопли Видоплясова» дали жару в Бресте" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/03/1583488457742904.jpg" style="width: 750px; height: 500px;">



В Бресте будущим юбилярам удалось собрать всего половину зала Общественно-культурного центра. Но публика принимала их так, что жару хватило бы на полный Дворец спорта. Попробуйте усидеть на месте, когда со сцены хлещет такая бешеная энергетика!





Музыканты зашли с козырей - хита "Ай-яй-яй", "Чіо-Чіо Сан" и народной песни "Несе Галя воду" в дикой панк-обработке, которая явно пришлась публике по вкусу. Песню исполняли все зрители, благо, слова известны с детства - Украина рядом, да и на белорусском Полесье ее хорошо знают. Потом понеслась еще одна песня про Галю, но уже под риффы AC/DC и с рефреном "Галю, приходь" вместо "Highway to Hell".

Олег Скрипка, человек-оркестр, во время песни мог менять несколько инструментов, да еще успевал танцевать и дирижировать залом. Под всенародный хит "Танцы" он вытянул к себе десяток зрителей, после чего граница между сценой и залом стерлась окончательно. Все превратилось в один большой танцпол.

А потом хиты посыпались как из рога изобилия: "Весна", "Юра" и "Краіна Мрiй", которую Скрипка с милым акцентом исполнил по-белорусски. Похоже, в этот вечер фанаты «ВВ» получили все тридцать три удовольствия. Ну а музыканты под овации ушли за кулисы. Далее у них продолжение гастролей по Беларуси - Волковыск, Слоним, Минск и Молодечно.















