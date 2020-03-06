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В Осиповичском районе завершилась акция «Единый день безопасности»

06.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Вспомнили всё! И все

Последние 10 дней зимы спасатели-пожарные, а также все заинтересованные службы посвятили активной пропаганде пожарной безопасности и снижения количества чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма людей от различных причин — уже в четвертый раз в стране прошла массовая акция «Единый день безопасности».

В нашем районе в ЕДБ приняли участие структурные подразделения райисполкома, коллективы 7 взрывопожароопасных объектов и 5 учреждений с массовым пребыванием людей, райобъединения ОСВОД и Красного Креста, все школы Осиповщины, а также свыше 30 различных предприятий и организаций. Работники РОЧС устроили 8 тренировок по тушению условных пожаров, по одному тактико-специальному занятию и учению. В 145 трудовых коллективах организовали беседы о безопасности, а в учреждениях образования — встречи со спасателями и учебные эвакуации.

Всю декаду земляков вновь обучали правилам поведения во время ЧС, аварий, пожаров, оказанию первой помощи, взрослые и дети участвовали в тематических играх и викторинах, концертах, выставках, работе интерактивных площадок. В пожарной части, горгазе, отделе по образованию райисполкома, местном подразделении Департамента охраны прошли дни открытых дверей. А на республиканском уровне проверили и систему оповещения: многие жители района получили специальные SМS от МЧС.

* * *

Культурное межведомственное

В последний день акции «Единый день безопасности» районный Центр культуры и досуга принимал всех желающих на концерте и выставке техники местных подразделений РОЧС, ГАИ, Департамента охраны и райгаза. Гостям мероприятия также рассказали о деятельности и значимости каждой из служб в обеспечении безопасности земляков, показали вооружение, спецсредства и экипировку работников, средства радиосвязи. Например, сотрудники отдела Департамента охраны дали возможность всем желающим примерить бронежилет, шлем «Джетта», подержать в руках специальную резиновую палку и наручники. Но, конечно, больше всего внимания привлекла служебная собака, с которой даже можно было сфотографироваться.

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“Тропой безопасности”

прошли ученики СШ №№ 2 и 3 вместе с работниками РОЧС в ходе квест-игры, посвященной ЕДБ. Пятиклассники разделились на 2 команды и с энтузиазмом выполняли тематические задания и отвечали на вопросы в конкурсах “Дорожный патруль”, “Медицинская помощь и наше здоровье”, “Безопасный лес”, “Основы безопасности жизнедеятельности”, “Вода и наша безопасность”. По завершении игры школьники получили поощрительные дипломы и, конечно, важные и необходимые знания о том, как сделать свою жизнь безопаснее.

В Осиповичском районе завершилась акция «Единый день безопасности»

Мария ТАЛЕЙКО.

m.taleiko@gzt-akray.by

 

 
 
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Вспомнили всё! И все Последние 10 дней зимы спасатели-пожарные, а также все заинтересованные службы посвятили активной пропаганде пожарной безопасности и...
 
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