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Три деревянных особняка под Минском, которые выглядят стильно снаружи и внутри

06.03.2020 13:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дома из дерева и сегодня не теряют своей актуальности. Во-первых, многим важна экологичность, во-вторых, появилось множество стильных проектов, подтверждающих, что дом из дерева может выглядеть современно. Свежие примеры таких домов — в подборке REALTY.TUT.BY.

Зацень

Это дом из бруса строился по проекту датской компании. Расположен он в садоводчесокм товариществе «Текстильщик» (Зацень).


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Площадь дома не указана, известно лишь, что в нем есть гостиная, кухня, гостевая спальня/детская, кабинет, хозяйская спальня, гардероб, котельная, ванная, туалет, чердак. Отапливается за счет теплых полов и конвекторов. Площадь участка — 6 соток. Продается объект за 249 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

д. Силичи

Особняк площадью 215 квадратных метров расположен в деревне Силичи. Его особенность в панорамных окнах, которые дают много света и хороший обзор. В доме огромная кухня-гостиная с баром и камином, две террасы, три спальни, два санузла и бильярдная. Продается объект за 259 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

д. Высокое

Коттедж в деревне Высокое (под Смолевичами) строился по индивидуальному проекту из бруса толщиной 240 мм. Его площадь — 147 квадратных метров.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

В доме комбинированное отопление: радиаторы и теплый пол. Водоснабжение центральное, отопление газовое. Продается объект за 350 тысяч долларов в эквиваленте.

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Теги: Минск
 
 
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