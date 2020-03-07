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Водитель опережал фуру - в этот момент у нее отвалилось колесо: видео с регистратора
Источник материала: Tut.by
На дороге под Москвой у фуры отвалилось колесо. Это случилось в момент, когда слева ее опережало легковое авто. Времени среагировать у водителя легковушки не было — произошел наезд. Машину буквально подбросило в воздух. Удивительно, но мужчине удалось удержать автомобиль в своей полосе. Произошедшее снял видеорегистратор.
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Водитель фуры, кажется, не заметил произошедшего.
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