Водитель опережал фуру - в этот момент у нее отвалилось колесо: видео с регистратора

Источник материала: Tut.by

На дороге под Москвой у фуры отвалилось колесо. Это случилось в момент, когда слева ее опережало легковое авто. Времени среагировать у водителя легковушки не было — произошел наезд. Машину буквально подбросило в воздух. Удивительно, но мужчине удалось удержать автомобиль в своей полосе. Произошедшее снял видеорегистратор.