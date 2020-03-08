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Возле крепости на Зубачёва автомобиль "запрыгнул" на разделительный забор
08.03.2020 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уже не в первый раз на данном участке происходят подобные ДТП, по всей видимости, водители не могут в должной мере справиться с управлением, и допускают наезд на разделительное заборное ограждение. К слову, такие ограды снимают все с большего количества участков в городе - их сложно обслуживать и восстанавливать после подобных происшествий, так как это ложится нелёгким бременем на виновника.
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