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Возле крепости на Зубачёва автомобиль "запрыгнул" на разделительный забор

08.03.2020 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уже не в первый раз на данном участке происходят подобные ДТП, по всей видимости, водители не могут в должной мере справиться с управлением, и допускают наезд на разделительное заборное ограждение. К слову, такие ограды снимают все с большего количества участков в городе - их сложно обслуживать и восстанавливать после подобных происшествий, так как это ложится нелёгким бременем на виновника.

Возле крепости на Зубачёва автомобиль "запрыгнул" на разделительный забор

Возле крепости на Зубачёва автомобиль "запрыгнул" на разделительный забор

Возле крепости на Зубачёва автомобиль "запрыгнул" на разделительный забор

Возле крепости на Зубачёва автомобиль "запрыгнул" на разделительный забор

Возле крепости на Зубачёва автомобиль "запрыгнул" на разделительный забор

 
 
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  Уже не в первый раз на данном участке происходят подобные ДТП, по всей видимости, водители не могут в должной мере справиться с управлением, и допускают наезд на...
 
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