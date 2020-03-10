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Виртуальный музей о войне создан в лицее

10.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Виртуальный музей «Дорогами Победы» создан в Ивьевском государственном сельскохозяйственном профессиональном лицее.

– К сожалению, современная молодежь редко посещает музеи и знакомится с его экспонатами, – рассказывает один из создателей музея, педагог-организатор учреждения образования Наталия Цветкова, – поэтому становится актуальным применение в условиях музейной среды современных информационных технологий, что будет способствовать приобщению молодого поколения к музейной культуре.

Виртуальной музей «Дорогами Победы» состоит из восьми информационных  виртуальных экспозиций.  Первая – «Вставай страна огромная» – посредством кинохроники «Как это было. БССР 22 июня 1941 года», также документальных материалов « 24-я Самаро-Ульяновская железная дивизия. Ивьевский район» можно узнать, как начиналась Великая Отечественная война на территории Беларуси и Ивьевского района в частности.

В разделе «Оккупационный режим» е эмоционально и тонко можно  прочувствовать, что пережили наши земляки, находясь под гнетом фашистского иго. Для этого использовался материал «Ивьевский район в годы оккупации», фотоматериалы из архива музея национальных культур г. Ивье, презентация «Ивье. Еврейские местечки до войны», презентация «Праведники народов мира».

Раздел «Партизанское и подпольное движение»  расскажет и покажет посетителям виртуального музея о том, как наши деды и прадеды сражались в тылу врага, как добывали по крупицам Великую Победу. Для этого создатели  использовали фотоматериалы из архива музея национальных культур, библиотеки  г. Ивье: «Партизанское и подпольное движение на территории Ивьевского района» , видеоинтервью с  Татьяной Владимировной Ярошевич «Дети войны», эссе учащегося лицея «Мой прадед – мой герой».

«Освобождение Ивьевщины» – еще один интереснейший раздел виртуального музея «Дорогами Победы». Здесь  использована кинохроника « Освобождение», фотоматериалы из книги  Крень И.П.. «Памяць. Іўеўскі раён».

Фотографии педагогов-ветеранов участников Великой Отечественной войны, факты их военной биографии размещены в раздел е«Герои смотрят с фотографий».

В разделе  «К новой жизни» использован документальный фотоматериал «Обновление разрушенного народного хозяйства», видеоматериал «Ивье»

«Обелиски Памяти»  расскажут посетителям о том, как на Ивьевщине бережно чтят память погибших в годы войны. Для этого достаточно взглянуть на  интерактивную карту воинских захоронений с использованием паспортов воинских захоронений на территории Ивьевского района.

В разделе «Помни их имена» –  поименная Книга Памяти солдат, которые погибли, защищая Ивьевский район во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Естественно, эмоциональному восприятие усиливают песни и  музыка, которая очень точно и тонко подобрана к каждому разделу. Например, известные всем песни «Священная война» (А. Александров, В. Лебедев-Кумач), «Нам нужна одна победа» (Б. Окуджава), «День Победы» (Д. Тухманов, В. Харитонов) и др.

Как и в любом  музее, здесь после посещения можно оставить свой отзыв.

Как рассказала Н. Цветкова, в дальнейшем предполагается создание архива виртуального музея, который  непосредственно будет занят накоплением электронных ресурсов, их обработкой, созданием тематических коллекций и виртуальных экспозиций для создания  интерактивной площадки историко-краеведческий музея "History-квест как экскурс в историю города Ивье".

ЗАХОДИТЕ В МУЗЕЙ ПО ССЫЛКЕ

https://igspl.by/vm

И. БУТУРЛЯ.

 
 
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Виртуальный музей «Дорогами Победы» создан в Ивьевском государственном сельскохозяйственном профессиональном лицее. – К сожалению,...
 
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