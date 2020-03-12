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Парень научил своего пса тренироваться вместе с ним. Посмотрите, как это выглядит
Источник материала: Tut.by
Пес Магнус из Нью-Йорка научился помогать своему хозяину во время тренировок, и, кажется, это очень удобно! Из собаки вышел отличный помощник, который может не только проследить, чтобы хозяин правильно выполнял упражнения, но и просто поддержать его. Вот, как это выглядит.
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Из собаки вышел отличный помощник!
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