В Солнечной системе открыли более ста новых планет

Источник материала: Вороновская газета





Более ста ранее неизвестных малых планет открыли астрономы на краю Солнечной системы.

Масштабное исследование, продлившееся с 2013 по 2019 годы, было посвящено поискам темной энергии. Но оно также оказалось эффективным для изучения космических тел за орбитой Нептуна, сообщает МИР24 со ссылкой на The Astrophysical Journal Supplement Series.

Ученые в течение пяти с половиной лет фиксировали инфракрасные сигналы в южном секторе звездного неба. Это позволило изучить целый ряд объектов и явлений, таких как сверхновые звезды и скопления галактик, и попытаться точно рассчитать ускорение расширения Вселенной. Но попутно удалось идентифицировать 316 малых планет, из которых 139 не значились ни в одном каталоге.

Объекты на краю Солнечной системы называются транснептуновыми (ТНО). Их скопления находятся на расстоянии 4,5 миллиардов км от Солнца. Такие тела достаточно сложно обнаружить, поскольку они отличаются малыми размерами и находятся в темном районе, то есть не отражают достаточно света.

Известно, что ТНО движутся иначе, чем галактики и остатки сверхновых. Ученые начали исследование с семи миллиардов точек, отличающихся от фоновых данных. Затем они исключили объекты, остававшиеся в одном и том же место несколько ночей, а также точки, которые появились в результате помех или сбоев в работе оборудования.

После нескольких этапов отбора список кандидатов в транснептуновые объекты сократился до 316 пунктов. Эти небесные тела вращаются на расстоянии от 30 до 90 астрономических единиц от Солнца.

Семь новых ТНО находятся на экстремальной дистанции свыше 150 а.е. (для сравнения – Плутон отстроит от нашей звезды на 40 а.е.). Если их существование будет окончательно подтверждено, их признают одними из наиболее удаленных объектов Солнечной системы из всех известных.

Ученые полагают, что использованный ими метод может помочь обнаружить и «неуловимую» Планету 9. Несколько лет назад стало известно, что орбиты некоторых транснептуновых тел обладают странным отклонением. Вероятнее всего, на них действует гравитация некоего крупного объекта, но его, несмотря на многочисленные попытки, пока так и не удалось обнаружить.

«Есть много идей о планетах-гигантах, которые раньше находились в Солнечной системе и потом исчезли, или планетах, которые находятся далеко и массивны, но слишком тусклы, чтобы мы могли их заметить», – пояснил астроном Гэри Бернштейн из Университета Пенсильвании (США).

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