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Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 человек

13.03.2020 14:54 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

У 27 человек тесты на коронавирус показали положительный результат, три человека выписаны.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 13 марта.

«7 заболевших дали по 2-3 контакта заразившихся. Из заболевших один, к сожалению, скрыл информацию о посещении Северной Италии, вовремя не вызвал скорую помощь. В результате он дал более 90 человек «первого контакта», – говорится в сообщении Telegram-канале Минздрава.

По данным Минздрава, в больницах находятся 24 заболевших, троих выписали. Один из заболевший скрыл информацию о посещении Италии, в результате 90 человек оказались контактами первого уровня.

Завозные случаи - в Гродно, Гомеле, Минске, Витебске и Минской области (здесь 1 случай). Все остальные заразились в Беларуси.

В больницах достаточно лекарств, проверены на работоспособность более двух тысяч аппаратов ИВЛ.

Ранее сообщалось, что в стране 21 человек с подтвержденными тестами накоронавирус.

Сегодня Александр Лукашенко, выслушивая доклад главы МИД Беларуси Юрия Караева, сказал, что в Беларуси проверяют даже тех, у кого нет подозрения на коронавирус – только потому, что они были за границей.

12 марта на встрече с министром здравоохранения страны, Лукашенко отметил, что Беларуси удалось спокойно пройти опасный период, и паниковать из-за коронавируса не нужно. Но успокаиваться тоже нельзя.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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У 27 человек тесты на коронавирус показали положительный результат, три человека выписаны. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 13 марта.
 
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