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На негативе по коронавирусу. На открытии торгов доллар и евро выросли к белорусскому рублю
16.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник открылись ростом курса доллара и евро к белорусскому рублю на фоне мирового негатива по коронавирусу.
Фото: Reuters
По данным на 10.15 доллар укрепился на 0,68% до 2,3562 рубля, евро — на 0,37% до 2,6245 рублей. Российский рубль сдал на 0,31% до 3,186 за 100 российских рублей.
Ситуация на мировых рынках по-прежнему нестабильна. TheBell сообщает, что 16 марта цены на нефть начали опускаться. По состоянию на 09.20 майские фьючерсы на Brent подешевели на 5,47%, до $ 32 за баррель, на нефть WTI — на 5,47%, до $ 30,86 за баррель. В пятницу, 13 марта, цены на нефть поддержало введение режима чрезвычайной ситуации в США. Дональд Трамп анонсировал закупки «значительного количества нефти» для госрезерва. На одном этом заявлении цена на нефть скаканула на 6% и достигла $ 35 за баррель Brent.
В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин также объявил о мерах, которые власти принимают для борьбы с последствиями распространения
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник открылись ростом курса доллара и евро к белорусскому рублю на фоне мирового негатива по коронавирусу. ...
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