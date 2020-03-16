Стало известно новое назначение Андрея Ратомского

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в
пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
Крупко Ивана Ивановича – министром сельского хозяйства и продовольствия;
Субботина Александра Михайловича – помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по Могилевской области;
Калинина Анатолия Николаевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.
Президент также дал согласие на назначение:
Городецкого Дмитрия Николаевича – заместителем председателя Брестского облисполкома;
Левковича Сергея Викторовича – первым заместителем председателя Минского облисполкома;
Кручанова Александра Владимировича – заместителем председателя Минского облисполкома;
Трущенко Юрия Владимировича – заместителем председателя Минского горисполкома;
Полуяна Михаила Николаевича – председателем Барановичского райисполкома;
Глава государства назначил:
Крупко Ивана Ивановича – министром сельского хозяйства и продовольствия;
Субботина Александра Михайловича – помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по Могилевской области;
Калинина Анатолия Николаевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.
Президент также дал согласие на назначение:
Городецкого Дмитрия Николаевича – заместителем председателя Брестского облисполкома;
Левковича Сергея Викторовича – первым заместителем председателя Минского облисполкома;
Кручанова Александра Владимировича – заместителем председателя Минского облисполкома;
Трущенко Юрия Владимировича – заместителем председателя Минского горисполкома;
Полуяна Михаила Николаевича – председателем Барановичского райисполкома;
Ратомского Андрея Казимировича – председателем Смолевичского райисполкома;
Баценко Михаила Леонидовича – председателем Малоритского райисполкома;
Унукович Галины Владимировны – председателем Бешенковичского райисполкома;
Коваленка Олега Анатольевича – председателем Докшицкого райисполкома;
Мороза Игоря Александровича – председателем Сенненского райисполкома;
Садовского Андрея Владимировича – председателем Дятловского райисполкома;
Версоцкого Александра Людвиговича – председателем Свислочского райисполкома;
Юргевича Владимира Иосифовича – председателем Минского райисполкома;
Суходольского Александра Николаевича – председателем Бобруйского райисполкома;
Трушкина Александра Леонидовича – председателем Краснопольского райисполкома;
Куксенкова Михаила Николаевича – председателем Хотимского райисполкома;
Михеенко Александры Николаевны – председателем Чериковского райисполкома;
Шашка Дмитрия Тадеушевича – главой администрации Первомайского района Минска;
Хильмана Сергея Анатольевича – главой администрации Советского района Минска;
Страздина Дмитрия Игоревича – генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия “Белмедтехника”;
Богдан Елены Леонидовны – заместителем министра здравоохранения;
Громады Валерия Ивановича – заместителем министра культуры;
Годяцкого Владимира Владимировича – председателем Комитета государственного контроля Витебской области;
Мельникова Александра Кузьмича – членом Гомельского облисполкома;
Щековича Александра Владимировича – членом Минского горисполкома.