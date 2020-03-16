(Не)скоро в кино. Семь громких премьер, прокат которых переносят из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Если весной вы планировали посмотреть на большом экране бесшумный триллер «Тихое место 2» , ремейк «Мулан» , хоррор «Новые мутанты» и еще парочку картин, которые претендовали на серьезную кассу, своим планам придется помахать ручкой. Из-за коронавируса главные ленты марта переносятся на неопределенный срок. Об этом сообщили сами киностудии, в минских кинотеатрах эту информацию подтвердили.



Снимок носит иллюстративный характер

Первыми флешмоб по переносу даты премьеры запустили студия Universal и продюсеры нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» . Несмотря на то что выход картины в прокат был запланирован на 3 апреля, британские зрители увидят ее только 12 ноября, американские — 25 ноября. О том, когда новинка появится в минском прокате, пока не сообщается. По мнению фанатов «бондианы», «здоровье людей должно цениться больше, чем графики премьерных показов», а перенос премьеры не станет бременем для кинокомпаний и позитивно скажется на кассовых сборах, пишет BBC.

Следом из-за пандемии коронавируса студия Paramount перенесла релиз триллера «Тихое место 2» — продолжения одного из главных хитов среди минских хипстеров в 2018 году. Теперь он ожидаемо обзавелся собственным сиквелом. Почему нет, если с простым сценарием и копеечным бюджетом можно поднять феноменальную кассу? Но кто знал, что все обернется так, как обернулось. Дабы не рисковать, создатели картины отложили ее выход на определенный срок — до лучших времен.

Такая же судьба ожидает фильмы «Мулан» и «Новые мутанты» . Выйти в свет эти картины должны были 26 марта и 2 апреля соответственно. О новых датах нам пока что неизвестно. Но точно известно, что студия Disney не намерена терять прибыль из-за вируса: аналитики предрекали ремейку «Мулан» около 90 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает «КиноПоиск». Для «Новых мутантов» ситуация еще критичнее: их переносят уже в пятый раз, еще с весны 2018 года.

Премьеру девятого «Форсажа» так и вовсе перенесли на целый год — да, все по той же причине. Терпеть убытки вновь не готова студия Universal, хотя сам Вин Дизель — исполнитель главной роли — уверял, что никто не станет переносить дату выхода блокбастера в прокат, даже из-за опасности пандемии. Чуть позже он же и объявил у себя в социальных сетях о переносе проката. Боевик покажут в Минске только в 2021 году.

«Кролик Питер 2» и «Убийства по открыткам» пусть и не такие громкие премьеры, но вдруг вы их ждали. Так вот в ближайшее время их в минских кинотеатрах тоже не будет. Как нам сообщили в УП «Киновидеопрокат», семейная комедия «Кролик» с Доналом Глисоном появится на больших экранах 6 августа, а криминальный детектив «Убийства» чуть раньше — 2 апреля.

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