ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

(Не)скоро в кино. Семь громких премьер, прокат которых переносят из-за коронавируса

16.03.2020 18:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Если весной вы планировали посмотреть на большом экране бесшумный триллер «Тихое место 2», ремейк «Мулан», хоррор «Новые мутанты» и еще парочку картин, которые претендовали на серьезную кассу, своим планам придется помахать ручкой. Из-за коронавируса главные ленты марта переносятся на неопределенный срок. Об этом сообщили сами киностудии, в минских кинотеатрах эту информацию подтвердили.


Снимок носит иллюстративный характер

Первыми флешмоб по переносу даты премьеры запустили студия Universal и продюсеры нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Несмотря на то что выход картины в прокат был запланирован на 3 апреля, британские зрители увидят ее только 12 ноября, американские — 25 ноября. О том, когда новинка появится в минском прокате, пока не сообщается. По мнению фанатов «бондианы», «здоровье людей должно цениться больше, чем графики премьерных показов», а перенос премьеры не станет бременем для кинокомпаний и позитивно скажется на кассовых сборах, пишет BBC.

Следом из-за пандемии коронавируса студия Paramount перенесла релиз триллера «Тихое место 2» — продолжения одного из главных хитов среди минских хипстеров в 2018 году. Теперь он ожидаемо обзавелся собственным сиквелом. Почему нет, если с простым сценарием и копеечным бюджетом можно поднять феноменальную кассу? Но кто знал, что все обернется так, как обернулось. Дабы не рисковать, создатели картины отложили ее выход на определенный срок — до лучших времен.

Такая же судьба ожидает фильмы «Мулан» и «Новые мутанты». Выйти в свет эти картины должны были 26 марта и 2 апреля соответственно. О новых датах нам пока что неизвестно. Но точно известно, что студия Disney не намерена терять прибыль из-за вируса: аналитики предрекали ремейку «Мулан» около 90 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает «КиноПоиск». Для «Новых мутантов» ситуация еще критичнее: их переносят уже в пятый раз, еще с весны 2018 года.

Премьеру девятого «Форсажа» так и вовсе перенесли на целый год — да, все по той же причине. Терпеть убытки вновь не готова студия Universal, хотя сам Вин Дизель — исполнитель главной роли — уверял, что никто не станет переносить дату выхода блокбастера в прокат, даже из-за опасности пандемии. Чуть позже он же и объявил у себя в социальных сетях о переносе проката. Боевик покажут в Минске только в 2021 году.

«Кролик Питер 2» и «Убийства по открыткам» пусть и не такие громкие премьеры, но вдруг вы их ждали. Так вот в ближайшее время их в минских кинотеатрах тоже не будет. Как нам сообщили в УП «Киновидеопрокат», семейная комедия «Кролик» с Доналом Глисоном появится на больших экранах 6 августа, а криминальный детектив «Убийства» чуть раньше — 2 апреля.

Читайте также
Теперь точно. Вот какие минские концерты будут отменены (а какие — нет)
«Ларс фон Триер — реально мой родной брат». Интервью с кинокритиком Антоном Долиным

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если весной вы планировали посмотреть на большом экране бесшумный триллер «Тихое место 2», ремейк «Мулан», хоррор «Новые мутанты» и еще парочку картин, которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
«С малышом регулярно шокировали местных жителей». Мама нашла необычный способ тренировок в декрете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика