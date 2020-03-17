Сказ про лысую резину

Источник материала: Асiповiцкi край

Среднестатистическая автопокрышка изнашивается примерно за три-пять лет. Что с ней происходит потом? Сперва конвертируем время в расстояние. За указанный срок покрышка наматывает как минимум 45 тысяч километров. Это как объехать вокруг Земли по экватору, а потом еще сгонять из Осиповичей в английскую деревню с мощно задвинутым названием Лланвайрпуллгвингиллгогерыхверндробуллллантысилйогогогох (58 букв). И, что особенно внушает, вернуться обратно…

Количество, качество и коммунальники

…Чтобы первым делом купить новые покрышки, потому как протекторы старых будут стерты до появления меток критического износа. Вопрос «куда девать ненужное?» имеет два ответа. Юридические лица обязаны сдавать авторезину как отходы производства и платить за их переработку — так требует природоохранное законодательство. Физические лица никому ничего не должны, но за их свободу примерно с 2005 года отдуваются коммунальные службы. Более того — с 2013 года они получают план сбора лысой резины.

От Осиповичского УКП ЖКХ требуется собирать ежегодно 190 тонн данного «отхода потребления», но пока планку взять не удается. В 2018 году собрали 90 т, в прошлом — около 167. За резиновое вторсырье коммунальники получают компенсационные выплаты — 150 рублей за тонну. Этих денег условно хватает на покрытие расходов, связанных со сбором шин, их очисткой от грязи, транспортировкой на перерабатывающие предприятия.

В нашем районе собирают покрышки обычно на полигоне коммунальных отходов, контейнерных площадках, в гаражных кооперативах и СТО, которые такому сервису только рады.





Складируется резина на территории экс-«Райсервиса» (нынче базе № 4 УКП ЖКХ) — на специально выделенной площадке по соседству со штрафной стоянкой автотехники. Примерно раз в две недели запасы резины доставляются на переработку. Раньше возили далеко, почти под Могилев, а недавно нашли более выгодный вариант в Пуховичском районе — ООО «ЭкологияГрад».

Ну вот и добрались до главного: что полезного можно сделать из ненужных покрышек?

Отечественные синицы в руках и заморская телушка-полушка

«ЭкологияГрад» занимается, можно сказать, полной разборкой шин. Превращает резину в порошок и крошку разных фракций, из металлического корда делает стальную фибру (используется для армирования бетона), из текстильного — синтетическое волокно.

Это своего рода стандартный метод утилизации, который гарантирует переработчикам небольшой, зато стабильный доход. Но с точки зрения автомобилистов есть варианты поинтересней.

В советские времена было обычным делом наваривание на изношенные покрышки нового протектора. При тотальном дефиците это была настоящая палочка-выручалочка! Нынче полузабытый метод «реанимации» снова в тренде. В Минске такую услугу предлагает как минимум пять фирм, и она весьма популярна у владельцев грузового транспорта. А вот с легковыми шинами есть нюансы. Восстановление грунтозацепов однозначно позволяет сэкономить без потери в качестве, если покрышка «породистая» и оттого упоительно дорогая. Бюджетные российские и китайские поделия наваривать нельзя из-за проблем с безопасностью, а родимую «Белшину» за примерно те же деньги можно купить новую.

К слову, некоторые зарубежные производители создают модели покрышек с запасом толщины, которая позволяет нарезать новый протектор без заметного ухудшения эксплуатационных характеристик. Такая продукция обозначается надписью “REGROOVABLE”. Хотя, судя по рекламе в интернете, ушлые отечественные сервисмены режут всё — под ответственность клиента, естественно.

В контексте событий, связанных с импортом нефти, нужно вспомнить про скрытый химический потенциал лысой резины. В США из негодных покрышек уже давно получают десятки тысяч тонн синтетических нефтепродуктов — и нам того же желают.

Из 1 кг резины при нагреве до 500°С без доступа воздуха можно получить около 0,5 кг дизельного топлива, некоторое количество технического углерода и горючего газа, так что совет развивать низкотемпературный пиролиз резины вроде дельный. А так ли на самом деле — можно посмотреть в Мелитополе. Местные кулибины еще в 2007 году буквально из подручного материала сваяли довольно мощную «резиногонную» установку. И этот нефтехимический франкенштейн до сих пор исправно работает.