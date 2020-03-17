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Минобразования: официальное решение о переносе школьных каникул пока не принято
17.03.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Официальное решение о переносе школьных каникул пока не принято. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования, сообщает БЕЛТА.
"Просим не распространять недостоверную информацию в СМИ, мессенджерах и социальных сетях, - отметили в ведомстве. - На данный момент официальная дата весенних каникул - с 30 марта по 4 апреля".
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Официальное решение о переносе школьных каникул пока не принято. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования, сообщает БЕЛТА. "Просим не...
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