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Доллар резко набрал 6 копеек и уже перевалил за 2,42

18.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Нефть марки Brent снова просела. На данный момент она торгуется по $28 за баррель. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с резкого роста доллара и евро. Российский рубль уже в минусе.

Доллар резко набрал 6 копеек и уже перевалил за 2,42

Доллар с ходу набрал 6,13 копейки и пока торгуется на уровне 2,4286 рубля.

Доллар резко набрал 6 копеек и уже перевалил за 2,42

Евро прибавил 4,24 копейки. Его промежуточная цена — 2,6759.

Доллар резко набрал 6 копеек и уже перевалил за 2,42

Российский рубль потерял 2,68 копейки. Его сотня на данный момент стоит 3,1645.

 
 
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  Нефть марки Brent снова просела. На данный момент она торгуется по $28 за баррель. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с резкого роста доллара и...
 
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