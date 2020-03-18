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Доллар резко набрал 6 копеек и уже перевалил за 2,42
18.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Нефть марки Brent снова просела. На данный момент она торгуется по $28 за баррель. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с резкого роста доллара и евро. Российский рубль уже в минусе.
Доллар с ходу набрал 6,13 копейки и пока торгуется на уровне 2,4286 рубля.
Евро прибавил 4,24 копейки. Его промежуточная цена — 2,6759.
Российский рубль потерял 2,68 копейки. Его сотня на данный момент стоит 3,1645.
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Нефть марки Brent снова просела. На данный момент она торгуется по $28 за баррель. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с резкого роста доллара и...
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