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Даже олени умеют переходить дорогу, убедившись в безопасности. А люди?
18.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Забавное видео прислал нам читатель сайта. Это Беловежская пуща, деревня неподалёку.
Как видите, олени (а именно это животное вспоминают чаще всего, когда идёт речь о невнимательных пешеходах) вполне себе умеют чётко и организованно, убедившись в безопасности переходить дорогу.
видео - Шостик Владимир
Берите пример, люди!
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