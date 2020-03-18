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Новый рекорд по доллару выше 2,43. Будет ли набег на обменники?

18.03.2020 11:42 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Онлайн-курсы банков отреагировали быстро. Доллар сейчас можно купить по курсу от 2,47 до 2,48 белорусских рублей. Падение курс белорусского рбуля связано с вновь подешевевшей нефтью до $28 за баррель и снижением курса российского рубля.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара сходу преодолел отметку в 2,43 белорусских рубля и сейчас торгуется на уровне 2,4379. Евро достиг 2,6805....
 
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