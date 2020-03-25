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Госстандарт предлагает продлить срок действия сертификатов компетентности до 5 лет

25.03.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Государственный комитет по стандартизации предлагает обсудить изменения в единый перечень административных процедур в области подтверждения соответствия персонала и продукции. Проект постановления размещен на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Госстандарт предлагает продлить срок действия сертификатов компетентности до 5 лет

Проект разработан в соответствии с планом мероприятий по совершенствованию работ в области аккредитации на 2020 год.

Чтобы повысить эффективность оценки персонала, предлагается увеличить срок действия сертификатов компетентности с 3 до 5 лет.

Вносятся также изменения для гармонизации правовых норм в соответствии с Договором о ЕАЭС и решениями Коллегии ЕЭК.

Сокращается ряд документов, необходимых заявителям для проведения административных процедур. Планируется расширить возможности регистрации в электронной форме деклараций о соответствии требованиям техрегламентов ЕАЭС (ранее это было предусмотрено только в отношении требований техрегламентов Таможенного союза).

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме по 3 апреля.

 
 
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