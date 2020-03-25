Белгосцирк отменяет представления

Источник материала: ОНТ

Белорусский государственный цирк отменяет все представления на 28 и 29 марта, а также завершает программу «Водная феерия. Фэнтези парк», сообщает БЕЛТА со ссылкой на сообщение администрации цирка.

Программа «Водная феерия. Фэнтези парк» завершит свою работу 29 марта. Также будут отменены представления 28 марта в 11.00 и 19.00, а также 29 марта в 11.00.

Все билеты на отмененные представления можно будет вернуть в кассах цирка с возмещением их полной стоимости. Всю необходимую информацию можно узнать на сайте цирка и в социальных сетях.

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