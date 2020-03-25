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КХЛ досрочно завершила сезон. Чемпиона не будет

25.03.2020 12:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире КХЛ приняла решение об отмене оставшейся части сезона 2019/2020, сообщает официальный сайт лиги.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ.

Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным.

Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. Все это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа

Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. Более того, 18 клубов Лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону 2020/2021.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Также совет директоров определит состав участников чемпионата 2020/2021, после чего Лига приступит к подготовке календаря», — говорится в заявлении лиги.


 
 
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В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире КХЛ приняла решение об отмене оставшейся части сезона 2019/2020, сообщает официальный сайт...
 
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